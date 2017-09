Guillier y el

El candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier presentó sus propuestas en el ámbito digital durante el "5to Summit País Digital" que se está realizando en el Hotel W. Sin embargo, más allá de las propuestas, el pago a uno de sus asesores por informes realizados con información copiada de Internet, fue protagonista en el punto de prensa.

Frente a los cuestionamientos de la situación, el candidato señaló a la prensa que "no pueden esperar que lea en detalle todos los informes", defendiendo a su equipo de asesores y explicando que "ellos cumplen con un trabajo por el que se les paga mensualmente. No se les paga solo por un informe en particular".

Contexto

El candidato defendió el uso de "información publicada en Internet" por parte de su asesor. / Aton

Según una investigación de radio Bío Bío, entre marzo de 2016 y julio de este año el senador pagó casi $47 millones de pesos en asesorías externas, donde figura solo una sociedad: Beltrán Asociados Spa, empresa creada una semana antes de comenzar a prestar servicios al parlamentario.

A partir de ese momento, la sociedad se ha adjudicado $1.111.111 mensual y ha acumulado casi $19 millones hasta julio de este año. En ese período, la firma que pertenece al abogado Omar Beltrán Valle brindó a Guillier solo asesorías telefónicas y presenciales y elaboró, a petición del candidato, cuatro minutas donde su contenido es copia íntegra de la información gratuita disponible en el sitio web del Congreso.

Guillier niega conocer dicha situación

El candidato negó cualquier vínculo de interés con la firma de Beltrán. "Los contraté como cualquier parlamentario contrata a un equipo para asesorarse. Yo tengo abogados, historiadores y otros profesionales", señaló a la prensa Alejandro Guillier.

"Tengo todas las facultades para contratar a alguien, lo que me importa es que me haga la pega", respondió nuevamente, explicando que no tenía conocimiento sobre si se trataba de una empresa nueva o no. "Yo simplemente contraté un abogado para que me haga el trabajo y es auditado todos los meses por el Congreso conforme a las reglas. Recibe una mensualidad que me parece completamente razonable, porque es parte de mi equipo de asesores, no del staff y todo eso es bajo las reglas del juego", concluyó el candidato.

Finalmente, Alejandro Guillier pidió a los periodistas "solicitar todos los informes de auditorias al Congreso", ya que enfatizó a que todo está en orden y agregó que la "información que está publicada puede ser utilizada para la elaboración de informes", restándole importancia al hecho de que se tratara de un copy-paste.