"La pyme de Trump": autoriza que Japón y Corea del Sur le compren armas

El presidente Donald Trump informó este martes que autorizó que Tokio y Seúl compren a Estados Unidos equipo militar "altamente sofisticado", en un contexto de gran tensión con Corea del Norte que acaba de realizar su sexto ensayo nuclear.

"Estoy autorizando a Japón y Corea del Sur a comprar una cantidad sustancialmente mayor de equipo militar altamente sofisticado a Estados Unidos", escribió en Twitter el mandatario, que no precisó a qué tipo de armas o equipamiento se refería.

I am allowing Japan & South Korea to buy a substantially increased amount of highly sophisticated military equipment from the United States.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2017