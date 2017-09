Irma ya es un monstruo: la escalofriante vista del huracán moviéndose por el Océano Atlántico

La Nasa liberó un video capturado por las cámaras exteriores de la Estación Espacial Internacional (EEI) donde se puede ver el enorme tamaño del huracán Irma circulando por el Océano Atlántico.

La tormenta ha sido catalogada más peligrosa que Harvey, que la semana pasada inundó Texas.

Según los reportes internacionales el huracán de categoría 5 ya atravesó Barbuda dejando efectos “potencialmente catastróficos” en esta Isla y en el resto de las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana y otros enclaves del Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos manifestó que el probable patrón de trayectoria trazado por el NHC, tras atravesar las Antillas Menores el vórtice del "extremadamente peligroso" Irma pasará cerca o justo al norte de Puerto Rico hoy al medio día y la próxima noche local.

Una vez superado Puerto Rico, Irma pasará probablemente por el norte de la República Dominicana, las Bahamas, el norte de Cuba y llegará a Florida a finales de semana.

Aunque se esperan algunas fluctuaciones, los meteorólogos prevén que Irma se mantenga en categoría 4 o 5 en las próximas 48 horas.

Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos máximos sostenidos de 305 kilómetros por hora.

The International Space Station’s external cameras captured a dramatic view of Hurricane Irma as it moved across the Atlantic Ocean Sept. 5. pic.twitter.com/mc61pt2G8O

