Positivo Imacec de julio: economistas aún no lo atribuyen a alza del cobre y llaman a la tranquilidad

Por el Imacec de diciembre de 2014, en febrero de 2015 el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, habló de “brotes verdes”. En octubre del año pasado, el ex ministro Rodrigo Valdés se refirió como “señales primaverales” al crecimiento de agosto de ese año. Sin embargo, en la suma y resta, la economía no ha dado señales claras de recuperación, hasta ahora.

Y es que el Índice Mensual de Actividad Económica de julio de este año con su 2,8% sorprendió a muchos que, pese a esperar un buen dato, no estimaban que tanto. De hecho, es precisamente el mejor resultado desde ese agosto de 2016.

Y gran responsable de este resultado es el sector minero que mostró un gran desempeño, ya que el Imacec minero creció 5,2%, cifra muy distinta de los datos negativos de meses anteriores. En tanto, el Imacec no minero, que mide la actividad de otras áreas de la economía, tampoco lo hizo mal al crecer 2,6%. "Este último se vio incidido por el incremento de comercio, servicios, pesca e industria manufacturera", sostuvo el Banco Central.

Estos datos llegan justo cuando Nicolás Eyzaguirre se reestrena como ministro de Hacienda. “Nos hacen estar no confiados, pero sí esperanzados en que las cifras por delante también van a continuar en esta senda”, expresó.

Respecto del repunte en la minería, el secretario de Estado dijo que espera que esto "vaya produciendo un efecto derrame hacia el resto de los sectores y en definitiva la economía pueda ir, poco a poco, retomando su velocidad crucero".

Signo “moderado” de recuperación

Es cauto a la hora de hablar de recuperación –“hay que tener cuidado con hablar de brotes verdes porque se han marchitado tantas veces”, dice- pero Alejandro Puente, economista de la Universidad Santo Tomás (UST) sí cree que este Imacec de julio es un signo de que la economía comienza a repuntar. “Efectivamente es una primera señal de lo que se viene esperando hace rato”, subraya.

Con más tranquilidad aún Javier Irarrázaval, académico Facultad de Economía y Negocios Universidad San Sebastián (USS) recuerda que en 2014 hubo dos meses con Imacec sobre 2,8%, “y sin embargo crecimos a un 1,9%. En 2015 tuvimos cuatro, y tan solo crecimos a un 2,2%”. En ese sentido, añade que “la cifra del Imacec de julio sólo viene a compensar los meses más flojos del primer semestre”, pero sí demuestran la recuperación que se espera la segunda mitad del año.

A juicio de los especialistas, la subida del valor del cobre –que ayer subió hasta los US$3,13 alcanzando un nuevo máximo en tres años- no es la razón para la recuperación del sector minero.

“El precio del cobre tiene efectos de largo plazo”, advierte Puente, mientras que el académico de la USS subraya que “durante la mayor parte de julio, el precio de la libra de cobre se mantuvo estable alrededor de los US$2,72. Recién los últimos días superó los UUS$2,8”.

Puente añade otro elemento para explicar este repunte y que tiene que ver también con que “en el segundo semestre comenzamos a tener una baja tasa de comparación”, considerando que entre julio y diciembre de 2016 se creció apenas en 1,1%.

“Tal como hace tiempo se viene diciendo vamos a empezar a ver mejores datos en el segundo semestre, entre el 2 y 3% a diferencia de lo que veníamos viendo”, confirma el académico de la UST.