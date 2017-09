¡Se pasaron! Aterrizaron con sus avionetas sobre el desierto florido e hicieron picnic en la zona protegida

Un espectáculo único en el mundo, maravilla natural y paisaje épico que la Conaf ha intentado hasta el cansancio de proteger. No pise las flores, no saque las flores, no bote basura, son indicaciones básicas que cualquier visitante ha recibido al momento de llegar a la zona del desierto florido.

Pero no han sido suficientes las advertencias de los autoridades y algunos creativos decidieron aterrizar sus avionetas en medio del paisaje sin ningún tipo de autorización.

El hecho ocurrió durante el fin de semana en el sector del totoral, lugar donde 13 maquinas aterrizaron para luego hacer un picnic, todo sobre las flores que han tratado de proteger las autoridades.

Tras la publicación de las imágenes en las redes sociales la diputada (PS) por Atacama, Daniella Cicardini, presentó un oficio de fiscalización de la Cámara Baja enviado al municipio copiapino, el Ministerio de Medio Ambiente, Conaf, para recabar más antecedentes.

La intendenta de Atacama, Alexandra Núñez, que citó de emergencia al comité del desierto florido para tomar las medidas legales que correspondan. Además aseguró que la fiscalización del total de la zona es casi imposible y lo más importante es el respeto de los ciudadanos al medio ambiente.