Importación de cerveza creció 40% este semestre

El consumo de cerveza se ha ido posicionando cada vez más en Chile, aumentando en 20 litros la ingesta per cápita en los últimos años, llegando a 46 litros por persona en 2016, según las últimas cifras de la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi).

Este incremento va de la mano con una mayor importación de este bebida que este primer semestre superó los 118 millones de litros, 40% más que el mismo período de 2016 cuando este ítem alcanzó los 85 millones de litros, informó el organismo en base a información obtenida desde Aduanas.

“La importación de cerveza muestra un sostenido aumento en los últimos años, avalado por la diversificación del mercado, y con una industria cervecera cada vez más especializada en nuestro país”, aseguró Ximena Bravo, gerente general de Acechi.

Sólo en Chile se registran en torno a 300 productores. En tanto, los países que más cerveza exportan a Chile son Estados Unidos, con un holgado liderazgo de 62 millones de litros, seguido por México con 24 millones de litros.

Este semestre, Argentina, que suele cerrar el podio en volumen de envíos fue desplazado por Alemania que ingresó a nuestro país cerca de 15 millones de litros.

“El consumidor de cerveza ha ido sofisticándose en los últimos años, por eso también la diversificación del mercado”, aseguró Bravo.

El aumento de volumen equivale a US$ 103.495.322, que representa un 34% más que el mismo periodo en 2016, que en dicha oportunidad fue de US$77.497.368.

En ese sentido, los envíos realizados por Estados Unidos, como principal proveedor del mercado chileno, corresponden a más de US$ 52 millones; seguido por México con US$ 24 millones; y Alemania con envíos por US$ 9 millones.