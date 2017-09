Apoderada indignada demanda a colegio católico por polémico caso de bullying escolar

El bullying es una realidad inminente dentro de las salas de clases chilenas, desarrollándose en potencia en las aulas, son múltiples los casos cotidianos que se dan a conocer. Sin embargo, este jueves una apoderada indignada por la reacción del colegio decidió poner una denuncia.

Victoria Echeverría interpuso una demanda contra el colegio Saint Joseph School de Huechuraba para que el establecimiento de fin al contrato que mantiene e indemnice a su hija que ha recibido durante un año bullying por parte de sus compañeras de curso, tanto en el interior como en el exterior de las salas de clase. Caso que lo estaría llevando la Fiscalía Centro Norte.

Echeverría es madre de dos estudiantes del establecimiento educacional de la congregación Sodálite, grupo religioso internacional que enfrenta acusaciones por abusos sexuales en Perú y mismo dueño de la Universidad Gabriela Mistral. Congregación que ahora se ve enfrentada a una demanda luego que la menor de las hijas – y con consecuencias para la mayor- de 14 años sufriera maltrato físico y psicológico por parte de un grupo de estudiantes, entre ellas una de las hijas de Mauricio Olave, integrante del directorio nacional de la Asociación de Magistrados de Chile.

Tal como narra la mujer de 49 años a Publimetro y en la demanda presentada, su hija- que actualmente cursa octavo básico- sufre de Síndrome Patelofemoral Bilateral, asociado a dolores en la parte delantera de la rodilla y alrededor de la rótula o hueso de la rodilla, razón que no le permitiría tener actividad física normal y que causaría sobrepeso. Condición física que es utilizada por las estudiantes para reírse de ella e incluso llegar a golpearla en el interior del establecimiento.

A raíz de la nula respuesta por parte de las autoridades del establecimiento y de su rector, el sacerdote Rafael Otero, "mi hija tiene un cuadro depresivo y es muy angustiante no recibir apoyo del establecimiento, todo lo contrario, ellos permitan que esto siga sucediendo y son partícipes de la situación. Ha perdido más de 30 horas de clases porque es citada por los directivos para pedirle que se arrepienta, que ella recapacite, que yo no siga con esto. Sé que el bullying sucede en todos los establecimientos, pero este se supone que es un colegio católico, que entrega valores, pero ni de eso se están haciendo responsables".

Ante esta situación, la demandante exigía que el Arzobispado chileno se refiriera al asunto al ser el establecimiento un colegio católico. Sin embargo, desde la institución argumentaron que "este no es un colegio del Arzobispado ni de la Vicaría de la Educación, solo tiene una orientación católica. Nosotros no daremos una versión al respecto porque es un proceso en curso y las autoridades no se pronunciarán hasta saber bien qué ocurrió".

La apoderada denuncia que la situación no se dio a conocer por parte del cuerpo académico responsable a la familia y que al verse enterada fue ella quien comunicó la situación ante el gerente general del establecimiento, Fernando Orellana, para que comenzara a tomar las medidas necesarias en el asunto, sin obtener respuesta alguna. Tras la negativa, realizó una demanda ante la Superintendencia de Educación, la cual pidió abrir una investigación sumaria para ver las responsabilidades, pericias que aún no obtienen solución.

"Mi hija sufre ciberbullying a través de mensajes que se han publicado en redes sociales y bullying tanto dentro como fuera del establecimiento. He intentado cambiarla de colegio pero no hay matrículas y, en el fondo, he tenido que aceptar que me equivoqué al escoger colegio", afirma la apoderada, quien también argumenta que no fue llamada para activar el manual de convivencia con el cual cuenta la institución.

Respecto a esta situación el colegio no quiso pronunciarse respecto al caso.