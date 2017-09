Caos en EEUU, México y el Caribe: un terremoto y tres huracanes golpean la región

Como si se tratase de una danza mortal, los huracanes Irma, José y Katia mantienen en vilo las costas del Caribe, México y Estados Unidos que esperan la inminente llegada y paso de los fenómenos climáticos.

Sin duda, está siendo una temporada de huracanes muy activa y dañina, como la de 2005, en la que se produjeron los huracanes Katrina y Wilma, dos de los que más estragos han ocasionado en la historia.

Por si esto fuera poco, un poderoso terremoto de 8,1 de magnitud sacudió este viernes el sur de México, dejando al menos 15 muertos, en lo que fue califiado como "el mayor" registrado de los últimos cien años en el país.

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo. El temblor hizo revivir a muchos la pesadilla del sismo de 8,1 grados del 19 de septiembre de 1985 que devastó la ciudad y dejo unos 10.000 muertos.

Además, es uno de los países más vulnerables al embate de los huracanes, con al menos una decena de fenómenos climáticos al año, por su ubicación geográfica y su amplia línea costera, tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

-Tres huracanes al mismo tiempo: Irma, Katia y José-

-Mientras Irma continúa su devastador periplo por las islas del Caribe camino de Florida, otras dos tormentas tropicales alcanzaron la categoría de huracán y los meteorólogos las siguen de cerca. Katia se formó este miércoles en la cuenca Atlántica, donde también permanecen activos José, de categoría 3, e Irma, que bajó de categoría 5 a 4, considerado el más poderoso formado en el Atlántico y que ha devastado ya varias islas del Caribe, donde ha dejado al menos 15 víctimas mortales y grandes daños a infraestructuras.

Hurricane #Irma (left) and #Jose (right). Jose has its sights set on the #LeewardIslands, which were ravaged by Irma a few days ago. #GOES16 pic.twitter.com/SSYIAK7Vg8

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) September 7, 2017