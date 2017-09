Carta publicada por ex militares generó duras respuestas en el Gobierno

"Después de 44 años, aspiremos a vivir en un Chile reconciliado, que con tanta decisión y valor las FF.AA. y Carabineros han ayudado a construir”. Esta es una de las frases de la misiva que se publicó en el diario El Mercurio ad portas de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 11 de septiembre. La carta fue firmada por ex integrantes de las fuerzas armadas y carabineros.

Las reacciones no se demoraron en llegar y desde el Gobierno fue Juan Pablo Gómez, ministro de Defensa, quién salió a decir que "Los ex comandantes en jefe son civiles. No son parte de la institución. Por lo tanto, tienen la posibilidad de opinar. Lo segundo y que quiero decir con mucha fuerza es que me alegro de poder vivir en un país como Chile en que tenemos libertad de expresión", aseguro el ministro a La Tercera, “si en dictadura 13 o 16 comandantes en jefe hubiesen hecho una declaración de esta naturaleza, les aseguro que estarían presos o desaparecidos”, sentenció

A través del texto los ex militares aseguran que se sienten discriminados por la justicia que "la falta de debido proceso que sufren cientos de miles de carabineros; penas cada día más altas a condenados muchas veces solo por presunciones".

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, siguió la misma linea que su colega haciendo especial reparo en la verdad y justicia: "Eso es lo que necesita nuestra democracia. Afortunadamente la democracia no se lesiona ni las instituciones de la República tampoco cuando actúa la justicia, la justicia sin apellidos. Poner eso en entredicho es quitarle legitimidad a nuestra institucionalidad", indicó la secretaria de Estado.

“En el mes de la Patria, donde la ciudadanía como siempre mira la historia de Chile y rinde tributo a sus instituciones militares, nos parece legítimo que, después de 44 años, aspiremos a vivir en un Chile reconciliado, que con tanta decisión y valor las FF.AA. y Carabineros han ayudado a construir” cierra la carta.

Lorena Fries, subsecretaria de Derechos Humanos, comentó la carta haciendo un llamado a la reflexión "septiembre es un mes que a todos nos suscita emociones. El llamado es a reflexionar sobre lo que vivimos en el pasado, lo que no queremos volver a vivir y cómo hoy estamos empeñados en seguir avanzando en verdad, justicia y reparación”, aseguró.