Florida evacúa y se prepara para el paso del poderoso huracán Irma

El huracán Irma tendrá un impacto "realmente devastador" cuando golpee las zonas costeras del sur de Estados Unidos, advirtió este jueves el jefe de la agencia federal de emergencias estadounidense.

El titular de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), Brock Long, urgió a los residentes en Florida y otros estados del sureste del país a atender las órdenes de evacuación, ante la aproximación de este huracán de categoría cinco que ya causó muerte y destrucción en el Caribe y se espera que azote Florida el fin de semana.

El gobernador de Florida, Rick Scott, urgió el viernes a todos los habitantes de este estado del sureste de Estados Unidos a estar listos para evacuar "pronto" antes de que el potente huracán Irma toque tierra el fin de semana.

Florida cuenta con 20 millones de habitantes y, por ahora, más de un millón de personas están sujetas a las órdenes de evacuación obligatorias que rigen en ese estado y en el vecino Georgia.

"La tormenta es poderosa y mortal", señaló Scott. Al menos 17 personas han perdido la vida al paso de "Irma" por el Caribe, mientras Cuba y Florida se preparan para su impacto.

El huracán fue degradado de categoría 5 a 4, pero sigue considerándose extremadamente peligroso, con vientos de 240 km/h. Se espera que golpee el sur de Florida en la noche del sábado.

De igual manera apuntó que "se espera que genere impactos importantes y que ponga en riesgo la vida de costa a costa".

El presidente Donald Trump instó más temprano a los estadounidenses a "salir del camino" del poderoso ciclón. "El huracán Irma es de proporciones épicas, quizás más grande de lo que jamás hemos visto. Permanezcan seguros y apártense de su camino, si es posible", tuiteó el mandatario.

Hurricane Irma is of epic proportion, perhaps bigger than we have ever seen. Be safe and get out of its way,if possible. Federal G is ready!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2017