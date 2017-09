Madre de joven de la Alianza Francesa: “Fui dos veces a hablar con la sicóloga”

Ximena de la Maza, madre del estudiante de 17 años de la Alianza Francesa de Vitacura que se suicidó tras ser suspendido por andar con marihuana al interior del establecimiento afirmó que “fui dos veces a hablar con la sicóloga y le expliqué que estaba vulnerable, pero no engancharon. Deben haber pensado que era una mamá igual que todas nomás”.

En declaraciones a La Tercera, también expresó que “no fue esposado en la sala, pero como yo me demoré en llegar, porque ese día había lluvia y no tenía auto, los Carabineros no podían esperar. (…) lo sacaron esposado desde fuera del colegio”. Esto último en referencia al inspector que lo entregó a la policía tras sorprenderlo con 70 gramos de marihuana en un baño.

“Esposado, pero no con las dos manos atadas, sino que un carabinero iba esposado a la mano de él. Yo le decía al colegio que tendrían que haberme esperado, porque no pueden mandar (solo) a un niño de 17 años”, enfatizó.

Agregó que los policías esperaron cerca de una hora. “Lo que yo reclamo es que primero hay que llamar a los papás y una vez que esté ahí, llamar a los carabineros”, dijo.

Tras la suspensión de nueve días que dispuso la comisión de disciplina del colegio, señaló que su hijo “estaba complicado después de la presión psicológica del tribunal de disciplina. Estaba deprimido. Se mostraba fuerte, iba a clases. Yo le dije ‘si quieres no vas, quédate acá’ y me dijo que no, que iría a clases de todas maneras. Cuando volvía le preguntaba qué le decían los compañeros y no decía nada (…) Nunca había tenido problemas, no tenía antecedentes de disciplina, era muy buen alumno. No llegaba ni atrasado, era muy autoexigente, por eso le llegó más fuerte. Se fue para adentro”.

Acerca de la marihuana en su poder, indicó que “no sé si se la compró a alguien. No sé si fumaba antes. Yo estoy en la casa, lavo y plancho la ropa y nunca le sentí olor ni nada. Para mí que él estaba un poco fanfarroneando, como son los adolescentes, en la etapa de creerse un superhombre”.