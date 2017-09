Con manzanitas: entienda por qué las asesorías "copy-paste" podrían configurar fraude al Fisco

A ver. Mucho se ha hablado ya sobre los cerca de $19 millones que pagó el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier a la empresa Beltrán Asociados Spa, compañía que entregó asesorías con al menos 4 informes que tenían párrafos copiados textuales (o como diría la generación "millennials" serían "copy-pasteados"). La información original se subió a la página web del Congreso y era gratis. El tema es que él no ha sido el único parlamentario que incurrió en esa práctica sino que la Fiscalía ya investiga a varios parlamentarios que habrían recibido minutas con textos copiados de otras partes ¿Por qué, entonces, alguien paga tanta plata por algo que estaba al alcance de todos?

En Publimetro hablamos con dos expertos que explican por qué esta práctica podría configurar otro delito, más allá del plagio: fraude al Fisco.

"Podríamos hablar de esa figura porque los parlamentarios estarían pagando dineros por informes que quizás no necesiten", dice Patricio Navia, analista político. Afirma que "Guillier no necesitaba la información que pidió, porque no iba a cambiar su voto por estas asesorías. Probablemente lo que buscaba era pagar favores políticos o pagar otro tipo de trabajos".

Y el analista pone un ejemplo de cómo, eventualmente, funcionaría el fraude. "Tomemos un caso. Si yo como empresa le pago a usted para que tome un taxi para que se vaya a cierto lugar y pero se va caminando y luego recoge una boleta de taxi para justificar esa plata, ahí ya es fraude" cuenta. El tema es que, en política, lo curioso estaría en dónde va a parar ese dinero.

"¿Dónde va ese dinero? Esa es la pregunta que se tiene que plantear la Fiscalía", agrega Guillermo Holzmann, cientista político y profesor de la Universidad de Chile. "Si esas platas son para él o tienen otro fin, quizás en ese caso podríamos hablar de fraude al Fisco", agrega.

"No estoy diciendo que esté ocurriendo, pero una posibilidad es que esa plata sea para pagar a los partidos. También podrían ser usados por los mismos políticos para financiar sus propias campañas", agrega Navia.

¿Como el caso Penta?

Por su parte, el profesor Holzmann va más allá y explica que, en caso de que se estuvieran desviando fondos, se estaría incurriendo en prácticas muy similares a las del caso Penta o SQM.

"Si así fuese, podríamos estar hablando de boletas ideológicamente falsas. ¿Que es esto? Es pedirle a alguien que me emita una boleta por un trabajo que no hizo o lo hizo muy simplemente, entonces, en vez de recibir el dinero por eso, termina entregándoselo a un tercero", cuenta el académico y coincide con Navia al cuestionarse que el fondo podría ser el destino "del billete".

Cabe mencionar que este jueves el Senado de rechazó la solicitud de la Fiscalía, que buscaba ampliar la investigación también a senadores. Esto va en línea con las declaraciones de los parlamentarios, quienes independientemente de su color político, han "justificado" y entendido las excusas entregadas por Guillier, respecto a que él no habría tenido tiempo para leer los documentos y darse cuenta que eran plagiados.

El profesor Holzmann dice que esto ocurre por muchas razones: "La primera, porque el Congreso es un poder del Estado y la Fiscalía es otro intentando meterse. Entonces, el rechazo de los senadores se dio porque ellos consideraron que la petición de la Justicia era muy amplia. Por eso pidieron que se precise a qué se quiere saber, a quién quieren investigar y por qué, no para hacerlo de forma general para todos", explica.

"La segunda razón, podría ser, porque efectivamente haya un reconocimiento implícito de parte del Senado de que los controles internos no son suficientes o no son efectivos para identificar que una asesoría esté plagiada o no cumpla con índices de calidad" continúa el profesor.

"Y la tercera, es que si la Fiscalía pide investigarlos a todos, quizás haya una preocupación porque efectivamente puedan haber otros delitos. Pero eso ya es especular mucho", finaliza Holzmann.