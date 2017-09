El vuelo más peligroso de la historia: avión se enfrentó dos veces al huracán Irma y logró sobrevivir al "monstruo"

Eran las 08:12 del miércoles en Nueva York, cuando el vuelo 431 de Delta Air Lines salió desde el aeropuerto JFK de la ciudad estadounidense con destino a San Juan, la capital de Puerto Rico.

De acuerdo al sitio FlightAware.com, la nave partió por delante del huracán Irma, el monstruoso huracán que ha azotado a Caribe y que se acerca a Estados Unidos. Incluso, los pasajeros fueron monitoreando el tránsito del ciclón mientras iban a bordo.

En ese sentido, la web Flight Radar 24 fue una de las más usadas para ver que la nave se encontraba a esta distancia de Irma.

Finalmente, el avión Boeing 737-932 llegó bien a su destino. "La aplicación propietaria del visor del tiempo del vuelo de Delta, que los pilotos utilizan para ayudar a predecir la turbulencia, fue una herramienta que ayudó a hacer los vuelos finales de San Juan tan precisos como es posible", explicó el portavoz de la compañía Michael Thomas.

Pero la nave contaba ahora con una misión aún más kamikaze: volver de vuelta a suelo norteamericano con el huracán de frente en su máximo punto.

Con 173 pasajeros a bordo partió desde San Juan y llegó sin ningún inconveniente a Nueva York. Eso sí, dejó una impresionante imagen de su recorrido, también cortesía de Flight Radar 24.

Well, that's the end of that story. DL302 is reaching the edge of #Irma's outer bands.

Guess the flight crew serves lunch now…? pic.twitter.com/IDTV3WuLd5

— Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) September 6, 2017