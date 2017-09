Björk anuncia que lanzará su nuevo disco en noviembre

Los seguidores de Björk ya tienen mayores certezas sobre el nuevo trabajo discográfico de la artista islandesa. Pues tal como publica la edición online de la revista la especializada Billboard, la intérprete de "It's Oh So Quiet" anunció que lanzará su noveno álbum de estudio en noviembre.

Este disco, el más reciente desde "Vulnicura", de 2015, tendrá al venezolano Arca en la coproducción, con quien la islandesa ya colaboró en su anterior lanzamiento.

El primer single, "The Gate", tiene como fecha de salida el próximo 18 de septiembre. A través de un comunicado de prensa, la artista de 51 años comentó sobre ese corte: "'The Gate' es una canción de amor, pero digo 'amor' en un modo más trascendente. 'Vulnicura' era acerca de una pérdida muy personal, y creo que este disco es sobre el amor cuando es aún más grande. Es sobre redescubrir el amor, pero de un modo espiritual".

Björk ha comentado que este nuevo trabajo tiene a la aplicación Tinder -la cual permite buscar pareja online- como parte de su inspiración. El álbum, aún sin nombre definido, será editado bajo la etiqueta One Little Indian.