Irma se degrada a tormenta tropical cerca de la costa oeste de Florida

El huracán Irma fue degradado a tormenta tropical, aunque la fuerza de sus ráfagas se mantiene cercana a la de un huracán, anunció en la mañana del lunes el Centro nacional de huracanes (NHC) estadounidense.

El ojo de Irma se situaba a las 08:00 horas locales (9:00 hora de Chile) a 170 kilómetros al norte de Tampa, en Florida, con vientos de hasta 110 km/h.

#GOES-16 captured this infrared imagery of Hurricane #Irma, which now has winds near 110 mph. Latest info @ https://t.co/cSGOfrM0lG pic.twitter.com/0CLTsdiLq2

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 10, 2017