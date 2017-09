Mansión de Richard Branson quedó completamente destruida tras paso de huracán Irma

Tras el paso del huracán Irma por la zona caribeña, la mansión del multimillonario de origen británico, Richard Branson quedó completamente demolida.

La vivienda de Branson ubicada en su isla privada en el mar Caribe fue azotada por Irma, mientras él se refugiaba en una bodega subterránea de la misma mansión

Tras la destrucción de la mansión el empresario escribió en su blog "gran parte de los edificios y la vegetación de Necker fue destruida"

Además Branson indicó hoy en su página web que enviará ayuda hacia la zona caribeña para ayudar en la reconstrucción.

"Mantengan la calma y ayúdense unos a otros, las Islas Vírgenes Británicas necesitan un "Plan Marshall" para la recuperación del desastre, y en la reconstrucción de los edificios habrá que incluir material resistente por los futuros acontecimientos atmosféricos, que a buen seguro llegarán en el futuro y de mayor intensidad debido al cambio climático", aseguró .

.@virginunite coordinating aid to local BVI families & communities affected by Hurricane #Irma.Please donate to help https://t.co/0USuxvk1dS pic.twitter.com/31gSkWwiZh

— Richard Branson (@richardbranson) September 11, 2017