¿Por qué fue histórico el huracán Irma?

El huracán Irma continuaba golpeando a Florida este lunes, donde los vientos violentos y las intensas lluvias dejaron tres muertos, tras haber causado al menos 27 muertes a su paso por el Caribe.

Según las declaraciones de los gobiernos implicados, el balance provisional es de 30 muertos: diez en la parte francesa de San Martín y en San Bartolomé, seis en los territorios de ultramar británicos, cuatro en las islas Vírgenes estadounidenses, cuatro en la parte holandesa de San Martín, dos en Puerto Rico, tres en Florida y uno en Barbuda.

"Irma", surgido a finales de agosto frente a las costas africanas y que llegó el miércoles a las Antillas, se convirtió en un tornado histórico que con su paso e intensidad rompió varios records.

Según la escala de Saffir-Simpson, una tormenta se convierte en huracán de categoría 1 cuando los vientos alcanzan 118 km/h y en categoría 5 (la más elevada) cuando soplan como mínimo a 250 km/h durante al menos un minuto.

"Irma" alcanzó la última categoría rápidamente con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, posicionándose como el segundo huracán más poderoso del Atlántico después de Allen en 1980, huracán que marcó 305 km/h.

Inclusive esta es "la primera vez que un huracán alcanza la categoría 5 incluso antes de llegar al mar del Caribe, más caliente" que el Atlántico y como el ciclón categoría 5 más duradero (3 días), de acuerdo al servicio de meteorología francés Météo France.

Con vientos de 295 km/h y sostenidos durante alrededor de 37 horas, "Irma" se convirtió en el huracán de mayor duración con semejante intensidad desde que se tienen datos sobre estos fenómenos, según Météo France.

El huracán Irma superó así el récord del tifón Haiyan de 2013 en Filipinas, el que suscitó vientos de la misma magnitud, pero sólo durante 24 horas. Sin embargo, dejó más de 7 mil muertos y desaparecidos.

A pesar de que no han sido los huracanes más importantes en arribar a Estados Unidos, esta es la primera vez que dos ciclones categoría 4 ("Irma" y "Harvey") tocan tierra estadounidense, según Telegraph.

En el Caribe, los daños atribuidos a Irma son estimados en 10.000 millones de dólares por el Centro de Gestión de Catástrofes y de Reducción de Riesgos Tecnológicos de Karlsruhe, en Alemania.

La cifra convierte a Irma en el huracán más devastador en daños materiales en la región. De hecho en Barbuda se calcula que las viviendas dañadas llegan al 95% de la isla y se posiciona como el más fuerte que ha golpeado las islas Barlovento.

Por otro lado, en Estados Unidos pronostican que los daños causados por "Irma" ascenderán a los 100 mil millones de dólares, lo que lo convierte en uno de los huracanes más costosos de todos los tiempos", explicó el fundador y director ejecutivo de Accuweather, Joel N. Myers. Según él, esa cifra corresponde a medio punto porcentual de la economía estadounidense.

At 9 pm #Irma was 35 miles east-northeast of Ft. Myers, FL moving north at 14 mph. Max winds 105 mph. 38 hour radar loop 7am Sat to 9 pm Sun pic.twitter.com/ucDmsFoI5h

— NWS Eastern Region (@NWSEastern) September 11, 2017