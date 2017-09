Trump encabeza minuto de silencio en conmemoración de las víctimas del 11-S

El presidente estadounidense Donald Trump encabezó el lunes un minuto de silencio en la Casa Blanca para marcar el 16º aniversario de los atentados del 11 de setiembre de 2001.

Rodeados de numerosos colaboradores, bajo un cielo azul, Donald y Melania Trump reflexionaron en silencio en los jardines de la Casa Blanca a las 08:46 hora local (10:46 hora de Chile), mismo momento en el que el primer avión comercial secuestrado por Al Qaida fue estrellado contra una de las dos torres del World Trade Center (WTC) neoyorquino.

En total, fueron secuestrados cuatro aviones por militantes de Al Qaida que fueron usados para atacar el WTC y el Pentágono. El cuarto aparato se estrelló en un campo de Pensilvania.

En los ataques, los más mortíferos cometidos en suelo estadounidense, murieron 2.997 personas, hundiendo a Estados Unidos en una serie de guerras contra grupos islámicos.

Trump, que participaba en su primera ceremonia del 11-S desde su llegada al poder, planea luego ir al Pentágono, en compañía del secretario de Defensa Jim Mattis y la primera dama para asistir allí a una ceremonia en honor víctimas mortales que provocaron los atentados y a sus familias.

En el mismo momento, también se observaba un minuto de silencio en numerosos lugares a través del país, en particular en Ground Zero de Nueva York, luego de lo cual se inició la lectura de los nombres de las víctimas de los atentados por orden alfabético.

"Nuestros corazones continúan tan acongojados como el 11 de setiembre de 2001", tuiteó Nikki Haley, embajadora estadounidense ante la ONU. "No olvidaremos jamás a quienes perdieron la vida y recordaremos siempre el sentimiento de fuerza y unidad que compartimos luego de ese drama", agregó.

Our hearts hurt as much as they did 9/11/01. We'll never forget those we lost & we'll always remember the strength & unity that followed. pic.twitter.com/bRqdxFZi3Y

— Nikki Haley (@nikkihaley) September 11, 2017