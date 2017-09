Este es el autor confeso del descuartizamiento de joven en Melipilla: la culpa lo habría hecho escapar hasta Angol

La palabra "culpa" significa "acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado", según indica la Real Academia de la Lengua Española (RAE). No obstante, esta definición no alcanzaría a dimensionar lo que habría sentido Guillermo Atenas Cornejo, quien fue detenido este lunes por la Brigada de Homidicios de la PDI. A él se le buscaba por su posible responsabilidad en el descuartizamiento de Isidora González, una joven punk que apareció muerta dentro de una bolsa de basura en Melipilla este viernes. Y encontrarlo no fue fácil, ya que por "la culpabilidad" que sentía por ser el eventual autor material del horrendo crimen, habría escapado al sur.

"Al momento de su detención profirió algunas palabras en las que refería haber sido el autor del hecho”, dijo a la prensa el prefecto José Ortiz Sandoval, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

"Logramos ubicar al imputado en la ciudad de Angol donde había huido producto de la culpabilidad que sentía de haber asesinado a su pareja", agregó el detective.

Los hechos

Según indican desde la policía uniformada, todo habría ocurrido hace al menos varias semanas atrás, cuando ambos habrían protagonizado una discusión. El hecho llevó a Guillermo Atenas a asesinar a su pareja de 23 años, con quien mantenía una relación de al menos cuatro meses. Tras ello, utilizando un cuchillo, habría procedido a descuartizar el cuerpo de la mujer para luego meter todo el cuerpo dentro de una bolsa de basura, la que posteriormente fue abandonada en el fundo Camarena, del sector de Huechul, en Melipilla.

Según el prefecto Sandoval “no hemos descartado ni afirmado que existan participación de terceras personas, pero sí es una de las hipótesis que vamos a seguir”, aunque agrega que a juicio de los investigadores, sí es posible que lo haya hecho solo.

El hallazgo de los restos se registró el viernes pasado, cuando se ubicó el cuerpo de la joven adentro de la bolsa, amordazada y con un avanzado estado de descomposición. En una de sus extremidades se encontró un tatuaje de una golondrina, cuestión que permitió agilizar los trámites para el reconocimiento de Isidora González.

Los amigos de su natal Concepción la conocían como "Dorita" y comentaron a la prensa que la joven había decidido, hace varios meses, salir a recorrer el país. El problema comenzó a gestarse desde hace al menos un mes, período en que cortó todo tipo de comunicación con su familia. Sin embargo, a causa de su estilo punk, sus cercanos decidieron no poner ningún tipo de denuncia por presunta desgracia. No sospechaban que había sido víctima de un horripilante crimen.

El joven, que fue trasladado a Santiago, será formalizado en la capital. Allí deberá enfrentar cargos por femicidio, uno que se sumará a una lamentable lista de 28 de estos mismos crímenes consumados durante 2017, según consta en el registro del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.