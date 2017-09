Realizan "funa" en la Red de Salud UC por Karadima: "Cierran las puertas a mujeres violadas y se acoge a violadores"

Durante la jornada de este martes se reveló que el ex sacerdote Fernando Karadima fue internado en el Hospital de la Universidad Católica luego de sufrir un infarto que lo mantiene en estado grave. Para la Federación de Estudiantes de esa casa de estudios, Feuc, es una contradicción que el ex párroco de El Bosque esté siendo tratado por esta institución. Ello tras los dichos del rector Ignacio Sánchez, quien aseguró que este plantel aducirá objeción de conciencia institucional para no practicar abortos.

"Hay un doble discurso de la universidad: se le cierra las puertas a las mujeres violadas que quieren abortar, pero se acoge a violadores como Fernando Karadima", declaró a Publimetro la presidenta de la Feuc, Sofía Barahona.

Por eso, un grupo de estudiantes llegó hasta la Red de Salud de la UC con un cartel que criticaba la atención médica de Karadima, que en 2011 fue declarado culpable de abuso sexual a menores, luego que José Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz presentaran una querella en su contra.

Los carteles tenían consignas como "Karadima criminal" o "aquí atienden a violadores y no a mujeres violadas" y la manifestación, que duró cerca de media hora, terminó sin incidentes.

Se encuentra "estable"

Más temprano, a través de un parte médico, el Hospital Clínico de la red Salud UC Christus informó que Karadima habría ingresado el viernes pasado al recinto, "producto de un infarto al miocardo".

Aún así, indicaron que tras ese episodio “el paciente se encuentra estable recuperándose del cuadro que motivó su ingreso”.

Reacciones en redes sociales

En redes sociales, esta situación también generó reacciones y varias personas manifestaron su opinión al respecto. "Hospital de la UC no atiende a niña violada, pero da la bienvenida a "Fernando Karadima". Objeción de conciencia, le llaman", comentó por ejemplo la usuaria Mariane Vidal (@demavile).

"Imposible que la UC reciba a Karadima, ellos tienen 'objeción de conciencia', y él es un abusador sexual múltiple condenado por la Iglesia", comentó a su vez el usuario Mauricio Tapia (@MauricioTapiaR).

Hospital de la UC no atiende a niña violada, pero da la bienvenida a "Fernando Karadima".. Objeción de conciencia, le llaman. #Hipócritas — Mariane Vidal (@demavile) September 12, 2017