La Nasa publica impactantes imágenes del antes y después de las islas del Caribe tras el paso del huracán Irma

El devastador paso del huracán Irma devastó el Caribe dejando al menos 35 víctimas fatales y cuantiosos daños, que en algunas islas alcanzan el 95% de su superficie. El poder destructivo del ciclón queda patente en unas imágenes compartidas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (Nasa) a través de Twitter el lunes pasado.

Las fotografías, capturadas desde el espacio el 25 de agosto y el 10 de septiembre, muestran el antes y después de las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses tras el paso del huracán mientras se mantenía en grado 5 en la escala de Saffir-Simpson con vientos máximos de 295 km/h.

The destruction of Hurricane #Irma can be seen from space after the storm turns several Caribbean islands brown: https://t.co/oTZjRgmdmN pic.twitter.com/Li4MUNNqcR

— NASA (@NASA) September 11, 2017