¡No se exponga a multas! Esta es la manera correcta de poner la bandera

Italia tiene el Coliseo Romano, Grecia tiene el Partenón, Estados Unidos tiene a Chuck Norris y Chile tiene la bandera más hermosa del mundo, según un concurso realizado en 1097 en la costera ciudad belga de Blankenberge. Y aunque los nacidos en la copia feliz del Edén se sientan orgullosos de la "tricolor" más allá de ese mítico concurso, izarla en Fiestas Patrias no es una mera costumbre heredada de épocas pasadas: es una obligación según la Ley 20.537. Incluso se establecen multas para aquellos que no la instalen correctamente. ¿Cómo evitarlas?

Según la información entregada por el Ministerio de Defensa, el pabellón patrio puede ponerse en un mástil, cuidando siempre que la estrella quede al lado del sujetador y no en el sector donde la bandea flamea. Por otra parte, aquellos que no tienen esta posibilidad, porque no tienen patio, podrán usar sus ventanas o balcones siempre y cuando quede “en posición extendida, de forma vertical u horizontal”.

Desde esta cartera agregan que “en todos los casos, el cuadro azul con la estrella debe quedar en la parte superior izquierda, vista desde una posición frontal”.

Aún así, ¿En qué fechas hay que instalarlas? Sandra Bril, de Miabogado.cl, indica a Publimetro que "la ley 20537, en su artículo 2°, obliga a usar o izar el pabellón patrio en las fechas que determine el reglamento. Estas fechas son el 21 de mayo, el 18 y 19 de septiembre, por corresponder a efemérides nacionales. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, se puede usar o izar la bandera en cualquier época del año".

La especialista dice que "las infracciones se sancionan con multa entre 1 y 5 UTM, lo que se sujetará al procedimiento establecidos para los juzgados de policía local". En ese sentido, los montos irían entre los $45.999 y $229.995.

El historiador y profesor de la Universidad de Chile, Máximo Quitral, indica que las primeras regulaciones de la instalación de la bandera datan desde 1959, a propósito de "decretos con fuerza de ley que vienen a regular mociones que ya existían a fines del siglo 19". Sin embargo, para él "la modificación más importante es la última, realizada en 2011, bajo el gobierno de Sebastián Piñera".

Ello porque hasta antes de esa fecha, el emblema patrio "no se podía poner cuando uno lo quisiera". En ese sentido esta modificación es más "blanda" ya que se puede usar no sólo en las fechas establecidas, sino que también en otros eventos solemnes como un matrimonio, un evento deportivo o incluso, para una construcción.

– ¿Por qué se instala una bandera en las construcciones, profesor?

– Eso siempre se viene replicando ya como una costumbre que viene desde el mundo popular. Yo creo que es porque le dan un sentido simbólico a una construcción. Es como cuando uno cierra un ciclo: cuando uno termina la construcción o está a punto de, se instala

– Se supone que uno no puede faltarle el respeto a la bandera, pero, ¿qué pasa cuando los futbolistas o tenistas la usan como capa?

– Es que ahí se entiende que ellos están defendiendo al país. Siempre ocurre que en actividades masivas, donde están en representación los países, se usan banderas y eso en estricto rigor, no es una falta de respeto. Además, hay que pensar la efervescencia lleva a los deportistas, en algunos casos, a usarla como capa porque eso no es lo importante, los resultados son los importantes. Cuestionar esta situación o verla como una falta de respeto, no es lo más apropiado, porque por el contexto se entiende todo

– ¿Qué sería una falta de respeto?

– Pisotearla, quemarla, hacer algún gesto obsceno con la bandera, eso puede generar algún tipo de sanción.

– En nuestra historia, tuvimos tres banderas: ¿cuál le gusta más?

– Honestamente, la última que tuvimos, la actual, la que tiene azul, rojo y blanco. Creo que tiene colores llamativos de nuestra idiosincracia, porque las anteriores seguían manteniendo una cercanía con el yugo español.

– Chao profesor, no se olvide instalar la bandera