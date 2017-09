Un nuevo paso: Comisión del Senado voto a favor de legislar sobre el levantamiento de secreto de la Comisión Valech I

A 44 años del golpe de Estado la Presidente Michelle Bachelet anunció un proyecto legislativo para levantar el secreto de la Comisión de Valech I. Despachado con carácter de urgente desde el Ejecutivo, el requerimiento fue votado a favor por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidido por Jacqueline van Rysselberghe.

La admisibilidad del proyecto ganó con los votos de los senadores Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro y Jorge Pizarro. Mientras que en contra votaron los senadores Manuel José Ossandón y la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. La votación para que el proyecto se apruebe con quórum simple en la sala tuvo el mismo resultado.

Asimismo, en la instancia legislativa también se dio el voto favorable de los senadores a una indicación del senador Jorge Pizarro, que va en la línea de resguardar a las víctimas.

Reacciones

A la sesión asistió la subsecretaría de Derechos Humanos, Lorena Fries, quién aseguró que “los antecedentes no van a ser públicos, ya que lo que hay en estricto rigor se levanta es el secreto para los tribunales de justicia".

“No lo duden, nos vamos a poner de acuerdo respecto de cómo obtener más verdad y cómo garantizar la protección a las víctimas, y en torno a eso nos vamos a dar estos días para que efectivamente arribemos a un buen proyecto que dé garantías en quienes queremos avanzar en verdad, justicia y reparación”, concluyó la subsecretaria de Derechos Humanos.

La senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, aseguró que votó en contra ya que "una ley que estuvo orientada a tratar de establecer lo que pasó y que se aseguró el secreto, no puede cambiar 14 años después. Eso no ayuda en nada y perjudica a personas que no quieren que sus declaraciones sean publicas".

Por su parte el ex candidato presidencial, Juan Manuel Ossandón, aseguró que "estoy de acuerdo que se abra cualquier declaración, siempre cuando esté autorizada por la víctima o sus hijos. Hoy un juez decide que se abre o no y en la práctica todos sabemos que muchas cosas se pueden filtrar".

Sobre el proyecto

La iniciativa legislativa busca modificar el artículo 15 de la ley 19.992 y con ello facilitar la investigación judicial sobre las causas de violación a los derechos humanos constatadas en la comisión Valech I.

De las tres comisiones de verdad respecto de crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura- Rettig, Valech I y Valech II- sólo en Valech I los antecedentes se mantuvieron en reserva para los tribunales, lo cual se determinó en la ley 19.992, creada un año después del funcionamiento de dicha comisión. Por lo mismo, el secreto respecto a los antecedentes de los crímenes no estaba establecido al momento en que las víctimas entregaron sus testimonios.

El actual proyecto busca levantar el secreto sólo para las investigaciones que lleve a cabo el Poder Judicial y así avanzar en verdad y justicia, y siempre resguardando la confidencialidad de los antecedentes si la víctima así lo requiere, o de haber delitos sexuales.