Presidenta Bachelet integrará nueva comisión de la ONU para mediar conflictos internacionales

14 de septiembre de 2010, el secretario general de ONU, Ban Ki Moon, nombraba como directora ejecutiva de la agencia preocupada por la defensa de la mujer a Michelle Bachelet. Hoy, siete años después, el organismo vuelve a solicitar los servicios de la mandataria para mediar conflictos internacionales en una nueva sección que impulsa la actual directiva.

Este comité integrado por 18 personalidades internacionales con experiencia diplomática pretende mejorar la capacidad de la ONU para enfrentar de manera efectiva la mediación de los problemas entre países.

A través de twitter la ONU, encabezada por su secretario general, Antonio Guterres, informó la decisión de contar con la Presidenta en este proceso.

Hoy el Secretario General nombró a la Presidenta Michelle Bachelet como parte de su Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación pic.twitter.com/g4qbiWP0LN — ChileONU 🇨🇱 (@ChileONU) 13 de septiembre de 2017

Aunque los conflictos en los cuales se mediara son de carácter confidencial hasta el momento, las pugnas más visibles son la crisis en Venezuela, la tensión nuclear entre Corea del Norte y Estados Unidos, la guerra en Siria y la limpieza étnica en Myanmar

La Presidenta agradeció en la misma red social el llamado de la ONU en su último año de mandato.

Honrada por la confianza del Sec. General de ONU, @antonioguterres. Toda la experiencia de Chile al servicio de tan trascendente misión. https://t.co/5qE12e5AXD — Michelle Bachelet (@mbachelet) 13 de septiembre de 2017

La mesa está integrada por Radhika Coomaraswamy, representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados ; Leymah Gbowee, activista y Premio Nobel de la Paz en 2011; Jean Marie Guéhenno, presidente del Grupo Internacional de Crisis; Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia; David Harland, director para el centro de Diálogo Humanitario; Noeleen Heyzer, ex directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres; Nasser Judeh, ex ministro de RR.EE. de Jordania.

La terminan de componer: Ramtane Lamamra, comisario de Paz y Seguridad de la Unión Africana; Graca Mache, ex ministra y Primera Dama en Mozambique y Sudáfrica; Asha Rose – Migiro, quien se desempeñó como Vicesecretaria de la ONU; Raden Mohmmad Marty Natalegawa, ex ministro de RR.EE. de Indonesia; Olusegun Obasanjo, ex Presidente de Nigeria; Roza Otunbayeva, ex Presidenta de Kirguistán; Michele Pierre – Louis, ex Primera Ministra de Haití, José Manuel Ramos – Horta, ex Primer Ministro de Timor Oriental; Gert Rosenthal, diplomático guatemalteco y Justin Welby, arzobispo de Canterbury, en Inglaterra.