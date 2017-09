¿Buena o mala suerte? Esta es la curiosa forma en que candidatos defienden el número que les tocó en la papeleta

Durante la mañana de este jueves se conoció el número que tendrá cada candidato presidencial en la papeleta que los votantes verán el próximo 19 de noviembre. Desde el Servicio Electoral (Servel) sortearon números y producto del azar el 1 quedó para Carolina Goic, el 2 para José Antonio Kast, el 3 para Sebastián Piñera y el 4 para Alejandro Guillier. Ya con el número 5 quedará registrada Beatriz Sánchez, el 6 será para Marco Enríquez-Ominami, el 7 para Eduardo Artés y el 8 para Alejandro Navarro.

Apenas se supo esta información, varias reacciones tuvieron los candidatos presidenciales. Así, desde el comando de Alejandro Guillier indicaron que "se comentó que el cuatro en numerología representa un fuerte sentido del orden y los valores". Una fuente del conglomerado que apoya al candidato de Frente de Mayoría aseguró que "es el signo de lo práctico, la lealtad, la rigidez. También es símbolo de la creación, de la lucha contra los límites, de la mentalidad científica, la atención al detalle, capaz de alcanzar logros importantes y con ingenio para la organización".

Y ya en un plano más jugetón desde el interior del comando aseguran que "este jueves para el debate de CNN se sorteó el orden de los tres bloques y en los tres, Guillier intervendrá cuarto. En el orden de las silla, le tocó la silla 4, entre el moderador y Carolina Goic. Ya parece cábala".

“Es un honor para mí ser la número uno, es una buena señal porque es el camino correcto”, dijo por su parte Carolina Goic.

El candidato de País, Alejandro Navarro, aseguró por su parte que "siendo nuestra candidatura la única que nace desde regiones, desde la octava del Biobío, vamos con el número 8 en la papeleta".

José Antonio Kast, empañó su reacción con optimismo al considerar que el número dos lo favorece porque lo hace pensar en la segunda vuelta. "#KastASegundaVuelta para #VolverACreer".

¿Buena o mala suerte?

Desde el punto de vista de las comunicaciones, la asignación de un número en estas elecciones podría no ser tan importante, según indicó a Publimetro Cristián Leoporati, director de la escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales.

"El volumen de candidatos en estas elecciones no es menor, no es poco tener ocho candidatos en una papeleta", reflexiona el especialista y agrega que "aún así las marcas más fuertes son las que conocemos: Alejandro Guillier, Sebastián Piñera, Beatriz Sánchez y Carolina Goic.

Según él, el número que les tocó a cada uno de ellos no es tan importante pues ya "existen" en el imaginario colectivo de los votantes. "Son los otros candidatos lo que podrían aprovechar su número para hacer campaña".

Respecto al número uno, que le tocó a Carolina Goic, el especialista asegura que "con el número uno siempre puedes hacer un juego interesante, porque es primero y lo mismo pasa con el numero siete, que se asocia a la suerte, pero aún así, en estas elecciones no serán influyentes", declara.

Argumenta que esto ocurrirá porque "estas elecciones no son obligatorias, entonces las personas que van a ir votar, pese a que la política esté desgastada, a que no haya interés, a que sea muy criticada, van a ir porque ya tienen un conocimiento sobre cuál es su candidato, entonces el número no debería ser relevante".

Por su parte, la numeróloga Zita Pessagno, en esta pasada los beneficiados podrían ser Carolina Goic, Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez.

“Dentro de lo que yo he estado observando que pueden generar un aporte en ese sentido, el 1, 3 y 5″ dice la especialista en estas materias y agrega que todo se explica, en parte, por los planetas regentes que tiene cada una de estas cifras.

