Misil norcoreano sobrevuela Japón desencadenando el sistema de emergencia de resguardo civil

Siguen las provocaciones por parte del Pyongyang. Un nuevo misil fue lanzado por parte del gobierno norcoreano en la madrugada del viernes asiático, informó el ejército de Corea Del Sur. Reportes de cadenas internacionales aseguran que el proyectil sobrevoló Japón.

"Corea del Norte lanzó un misil no identificado desde el este de Pyongyang esta mañana", dijo hoy el Estado Mayor Conjunto de Seúl (JCS), que detalló que el proyectil podría haber alcanzado una altitud de 770 kilómetros y volado una distancia de unos 3.700 kilómetros.

Consecuencia del lanzamiento, el gobierno japonés emitió una alerta para que los residentes de la zona norte del país buscaran refugio inmediatamente.

A través de twitter, ciudadanos del país nipón compartieron la alerta que a las 7 de la mañana los alertó del misil.

They're waking us up with a missile alert! #Japan #NorthKoreaAttack #NorthKorea pic.twitter.com/AIXLONTrMh

— Mario Treglia (@mariotreglia1) 14 de septiembre de 2017