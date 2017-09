La trágica historia de la universitaria que ingirió cianuro: su familia cree que fue víctima del bullying

Este martes a eso de las 23:00 llegó de urgencia Hospital Metropolitano de La Florida Joselyn Lavados Toro. La joven había ingerido cianuro mezclado con agua y por eso perdió la vida. Cuando encontraron esta sustancia se activaron todos los protocolos tanto en el recinto médico, como en el Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica (PUC), que fue el lugar donde la joven de 20 años habría consumido la dosis letal. Un fallecimiento que produce muchas dudas en su familia, sobre todo por el origen del químico: no saben de dónde salió.

"Por favor, yo quiero que me ayuden a encontrar al infeliz que le vendió cianuro a mi hija" pide a Publimetro Carmen Gloria Toro, la madre de la menor.

La joven estudiaba Ingeniería Comercial en la PUC y por eso genera dudas de dónde se obtuvo la sustancia. "Alfredo (Lavados), mi esposo, es contador independiente, yo le ayudo: no es joyero como se dijo, así que creo que es que alguien se lo vendió por internet", agrega.

"La cantidad que tenía era para que se muriera mucha más gente" y por eso exige que se dé con quien le administró el químico "que no se compra así no más en la farmacia".

Víctima del bulling

Mariluz Martínez, cercana a la familia se considera una "tía política" pues aunque no tiene vínculos sanguíneos, sí la visitaba con frecuencia. "Era una persona muy dulce, que le encantaba leer. Era muy cercana, buena con los niños, le gustaba tocar la guitarra", la recuerda. "Era muy alegre. Nació ángel y se fue como ángel y a pesar de su discapacidad, salió adelante", confirma María González, tía paterna de Joselyn. Y la condición que menciona es una leve sordera que, según su madre, podría ser lo que detonó la decisión de la muchacha.

"En el colegio lo pasó mal, porque fue víctima de bullying" confiesa Carmen Gloria. "Las autoridades del colegio donde estudió no hicieron nada cuando la aislaban. Sus compañeras, que se decían sus amigas, la dejaban sola, la tenían ahí como si tuviera lepra, como si la sordera se pegara", exclama con pena.

Para Mariluz, ese período fue tan amargo que llevó a la joven a una depresión que tuvo que ser tratada incluso con fármacos, pero todo mejoró cuando quedó en la PUC. "Ella no superó la depresión del colegio hasta cuando entró a la universidad: fue lo más grande que le pudo pasar"

Carmen Gloria confirma esos dichos y aclara que "incluso había dejado de tomar sus medicamentos", por eso no entienden por qué ocurrió todo. "El mismo día lunes yo fui a su casa y estaba feliz, tocando guitarra", precisa Mariluz.

La sicóloga forense de la Corte de Apelaciones de Santiago y Valparaíso, Pilar Navarrete, cree que este hecho pudo ser clave para la decisión de la joven. "Se ve que ella tenía una familia que sí se preocupó, sobre todo si la llevaron a un especialista. Hay que conocer bien, de todas formas, qué tratamiento con medicamentos abandonó porque si eran estabilizadores de ánimo, esto pudo haber producido algún tipo de alteración de la realidad que llevó a la joven a tomar la decisión de quitarse la vida".

Siguiendo esa línea la especialista soslaya que "es posible creer que la chica estaba planificando esto y estaba determinada totalmente. Quizás los padres no pudieron identificar esa decisión que difícilmente alguien pudiera haber revertido. No es una actuación, no es un llamado de atención, parece algo mucho más profundo", analiza.

Cianuro peligroso

Su madre recuerda que la activación del protocolo fue un hecho terrible para ella y para los familiares de la joven fallecida. "Cuando su hermano, buscando entre las cosas de Joselyn descubrió el cianuro, por protocolo nos lavaron en la calle y nos hicieron quemar toda la ropa. Ahí el personal tuvo que entrar al hospital con trajes especiales y con máscaras".

En este escenario es válido preguntarse, ¿por qué es tan peligroso es el cianuro? Según la jefa de UPC de la Clínica Avansalud, Carolina Herrera, la dosis letal para un adulto es de 150 y 250 miligramos y cuando este químico se consume afecta "la respiración, produce hiperpnea, arritmia cardíaca y finalmente la muerte ocurre por paro respiratorio en minutos o segundos, dependiendo de la dosis".

Explica que para tratar un cuadro como este a los pacientes "hay que ponerle una sonda para limpiar su sangre, pero si cualquier persona toma contacto con él o ella, le va a pasar o mismo" y por eso es necesario evitar cualquier tipo de contacto.

Sobre este compuesto aclara que su verdadero nombre es "ácido cianhídrico y es un químico reactivo líquido volátil incoloro y que tiene un olor a almendras amargas" y aventura que será difícil identificar dónde se pudo conseguir una dosis porque este compuesto, que se vende en Chile, se usa frecuentemente en metalurgia, en la joyería y otras áreas.

Familiares indicaron a Publimetro que la joven permanecerá en el Servicio Médico Legal donde, tras un análisis de su sangre, será cremada. Esperan el día viernes recibir las cenizas para realizar una misa en su memoria.