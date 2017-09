Feuc y contundente rechazo a la objeción de conciencia en la PUC: si el rector no escucha no descartan movilizaciones

Contundentes fueron los resultados obtenidos en el plebiscito organizado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc) y que tuvo lugar desde el 11 hasta ayer 14 de septiembre. Este viernes se rebeló que un 70,47% de los votantes aprueba el aborto en tres causales; un 54,45% rechaza la objeción de conciencia institucional y, en esa línea, un 76,48% rechaza que los profesionales de la UC no puedan practicar estas intervenciones en otros recintos médicos.

Para la presidenta de la Feuc, Sofía Barahona, estos son una señal de que "los estudiantes están por el avance de los derechos de la mujer en el país".

"Estamos bastantes contentos porque aunque el rector Ignacio Sánchez pone obstáculos en materia de avances como país, los estudiantes hemos demostrado que queremos que se reconozca la lucha de las mujeres", afirma a Publimetro la líder universitaria.

Ello pues Sánchez ha manifestado una dura postura respecto al aborto en tres causales indicando que la Red de Salud UC Christus aducirá la objeción de conciencia institucional con el objetivo que en ninguno de sus recintos se practique la intervención del embarazo. De hecho, también había mencionado que los profesionales que trabajen para este plantel tampoco podrían realizar este procedimiento médico en otros establecimientos.

Es por eso que la representante de los estudiantes cree que estos resultados son suficientes para que Sánchez pueda darle un giro a su discurso.

"Yo espero que no se genere 'una guerra', esperamos que el rector se abra a escuchar lo que han dicho los estudiantes y pretendemos que pueda analizar su postura. Nosotros queremos que se promueva que sean los mismos médicos de la red de salud quiene decidan si pueden practicar o no un aborto y que no sea una decisión a nivel institucional", precisa Barahona.

Podrían endurecer posturas

Pese a las pretensiones de la presidenta de los estudiantes, el rector Sánchez ya ha manifestado que estos resultados -donde votaron 11.705 estudiantes- no serán vinculantes, es decir, no serán considerados a la hora de tomar una postura como casa de estudios.

Barahona aclara que si esta postura se mantiene, no descartan tomar medidas más duras. "Nosotros estamos en conversaciones con los distintos miembros, se están evaluando acciones a seguir, pero esperamos no llegar a acciones más fuertes. Queremos que el rector pueda modificar su visión".

En ese sentido especifica que este "endurecimiento" se puede traducir en "movilizaciones, protestas, pero entedemos que eso es algo que se tiene que discutir las bases" sentencia.