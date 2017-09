Maduro hace "desprecio" a EEUU y marca precios de su petróleo en yuanes

Venezuela empezó a reflejar el precio de su petróleo en yuanes, luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que venderá crudo y otros productos en monedas distintas al dólar, informó hoy el gobierno chavista.

"A partir de esta semana se presenta el precio promedio de la cesta Venezuela en yuan chino", ratificó el ministerio de Petróleo en su sitio web.

Maduro celebró la decisión y aseguró que se tomó por las sanciones financieras que Estados Unidos impuso a Venezuela.

"Ya estamos vendiendo el petróleo y todos nuestros productos en una canasta de monedas y ya estamos cotizando en yuanes chinos", agregó. "Vamos a la vanguardia de la independencia financiera".

Según el reporte oficial, la canasta petrolera venezolana cerró la semana en 306,26 yuanes. No hubo mención de la divisa estadounidense. No obstante, un cálculo según el tipo de cambio oficial asciende a US$ 46,7.

En la semana precedente la cotización promedió 300,91 yuanes (46,1 dólares).

El crudo venezolano se recuperó levemente. Fue impulsado por "perspectivas más favorables sobre la demanda petrolera mundial". Se suma "una menor producción global", indicó el oficialismo.

La cifra en yuanes es solo una referencia. "Al final (en el mercado) se sigue cotizando en dólares. No tiene mayor relevancia", argumentó el economista César Aristimuño.

Maduro contra la Casa Blanca

El jefe de Estado chavista anunció hace una semana que vendería petróleo y otros productos en monedas distintas al dólar. De esa manera busca hacer frente a las sanciones de la Casa Blanca.

Un día antes, el gobernante había anunciado ante la Asamblea Constituyente un paquete de medidas contra el decreto de Washington. La principal prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno y la petrolera estatal Pdvsa.

Dicha Asamblea, nombrada tras elecciones criticadas por la oposición, que rige con poderes absolutos desde el 4 de agosto y ejerce como el "Legislativo" del actual régimen.

Venezuela vive una profunda crisis económica que ha golpeado con fuerza la capacidad de los habitantes del país para conseguir alimentos y bienes básicos.