Trump: "terroristas fracasados" de Londres eran conocidos por la policía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los "terroristas fracasados" detrás del atentado de este viernes en el metro de Londres, que dejó una veintena de heridos, habían estado "en la mira de Scotland Yard".

"Otro ataque en Londres por un terrorista fracasado", tuiteó el mandatario estadounidense.

"Son personas enfermas y dementes que estaban en la mira de Scotland Yard. Hay que ser proactivos!", dijo. Aunque casi en simultáneo May le reprochaba por "especular" sobre la investigación del ataque.

"No creo que sea de ninguna ayuda para nadie especular sobre una investigación en curso", dijo May en una entrevista televisada tras la reunión de su comité de emergencia y refiriéndose a los dichos de Trump.

El mandatario estadounidense también dijo en su cuenta en Twitter que "a los terroristas fracasados se les debe tratar de una manera más fuerte". "Internet es su principal herramienta de reclutamiento, que debemos cortar y usar mejor", aseguró sin profundizar.

Al menos 22 personas resultaron heridas el viernes por la mañana, ninguna de gravedad, por la explosión de una bomba casera en el metro de Londres en plena hora punta, según las autoridades. Los responsables siguen en fuga.

No fue aclarado inmediatamente si los culpables del ataque habían estado realmente en el radar de la policía británica antes de los hechos. Pero si ese fuera el caso, Trump habría entonces revelado ese dato antes de que las autoridades británicas lo hicieran público.

En mayo, autoridades británicas se molestaron luego de que funcionarios estadouinidenses filtraran material compartido sobre una investigación por el atentado con bomba en el concierto de la estrella pop Ariana Grande, que dejó 22 muertos en Manchester.

Trump también aprovechó el ataque en Londres este viernes para defender su controversial prohibición de viaje a personas provenientes de varios países de mayoría musulmana, que es objeto de una batalla legal en Estados Unidos pero que ha entrado parcialmente en funcionamiento.

"La prohibición de viaje a Estados Unidos debe ser más amplia, dura y específica, pero estúpidamente eso no sería políticamente correcto", dijo en otro mensaje en Twitter.

No a las especulaciones

Theresa May reprochó al presidente estadounidense Donald Trump sus especulaciones sobre los autores del atentado del metro de Londres, cuya bomba, dijo la primera ministra británica, estaba fabricada para causar "daños significativos".

"No creo que sea de ninguna ayuda para nadie especular sobre una investigación en curso", dijo May en una entrevista televisada tras la reunión de su comité de emergencia y después de que Trump afirmara que los autores del atentado que dejó 22 heridos leves, y que siguen a la fuga, estaban bajo el radar de Scotland Yard.

"La policía y los servicios de seguridad están haciendo todo lo necesario para esclarecer las circunstancias de este cobarde atentado", añadió.

"Claramente, se trataba de un artefacto que estaba hecho con la intención de causar daños significativos", añadió May en Downing Street, asegurando que las autoridades no elevarán el grado de amenaza terrorista, actualmente el segundo más alto.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017