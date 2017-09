Guillier se lanza contra Piñera por ausentarse de Te Deum: "Sólo le gustan las barras bravas"

"Me imagino que no le resultó la 'fiesta' en la Catedral Metropolitana, y por eso no va". Así interpretó el candidato presidencial oficialista Alejandro Guillier la anunciada ausencia de Sebastián Piñera en el Te Deum Ecuménico.

El abanderado opositor ya avisó que no estará presente en el principal templo capitalino. Su explicación se basó en la necesidad de "cumplir sus deberes de abuelo". Ello por instrucción de su esposa, Cecilia Morel.

El argumento no fue creído por el postulante del PR, PS, PPD, PC, la IC y el MAS. Guillier aventuró una relación entre esa determinación y lo ocurrido el domingo 10 de septiembre. Ese día se realizó el Te Deum Evangélico, cuando Piñera fue ovacionado y la Presidenta Michelle Bachelet recibió silbidos e insultos.

Piñera tenía todo montado en el Te Deum Evangélico para que lo aplaudieran y lo ovacionaran. Me imagino que no le resultó la misma fiesta en la Catedral"

Tal reacción se vinculó con la reciente aprobación de la ley que despenaliza el aborto, resistida por las denominaciones protestantes.

Según el postulante opositor a La Moneda, el ex gobernante "tenía todo montado" en el Te Deum Evangélico "para que lo aplaudieran y lo ovacionaran".

"Tenían todo preparado para que incluso hicieran verdaderos agravios a la Presidenta Michelle Bachelet", añadió, durante una actividad de campaña en Ñuble.

"Me imagino que no le resultó la misma fiesta en la Catedral, y por eso no va", remachó.

Inasistencias al Te Deum

Tanto en esa actividad como a través de Twitter, Guillier confirmó su asistencia a Te Deum Ecuménico. "Iré para orar por Chile y su futuro. Otros quieren ir cuando aseguran una barra brava", afirmó, aludiendo a Piñera.

El ex presidente había comunicado el viernes su inasistencia al acto en el templo capitalino, que congrega a autoridades y representantes de distintas religiones, debido a razones familiares. Según dijo, su esposa lo había dejado a cargo de sus nueve nietos en este fin de semana largo tras viajar a España.

Según se informó ayer, tampoco llegarán a la Catedral este 18 la representante del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y el abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés.