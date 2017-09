Un debate presidencial sin futuro en materia de innovación

Leo Meyer

Periodista, fundador de diariopyme.com y de la comunidad innovarock.cl

@leomeyer

Hace unos días se llevó a cabo el primer debate presidencial cuya promesa a la ciudadanía consistió en que estaría centrado exclusivamente en las temáticas de ciencia, tecnología e innovación.

Pero nos mintieron. Al menos en materia de innovación no se habló nada. Ninguna pregunta. Ninguna respuesta. Cero. Ni siquiera un comentario. Sencillamente se invisibilizó todo lo que tenía relación con la innovación.

La actividad llamada “Debate Futuro” fue transmitida gracias a un esfuerzo en conjunto de dos canales de televisión, lo que permitió amplificar el mensaje, pero esa oportunidad fue desaprovechada al omitir uno de los tres temas que convocó la alta atención de chilenos en todo el territorio que siguió la transmisión desde sus hogares.

“Tenemos una gran e importante noticia que darles. En estos instantes somos la primera tendencia mundial en la red social Twitter”, informó uno de los dos periodistas que moderó el debate. Otra oportunidad perdida y ésta es aún mas grave que la anterior ya que la temática “innovación” está íntimamente ligada con las distintas redes sociales que nos conectan con el mundo.

Como ciudadano se agradecen las preguntas y respuestas ligadas a la ciencia: cómo financiar un mayor gasto, cómo realizar más investigación y de qué manera podemos retener en Chile el talento nacional en materia científica. No sabía mucho al respecto y tras el debate me sentí más instruido.

Gracias también por los temas que se debatieron en materia de tecnología: la importancia del resguardo de los datos personales, el impacto de la robótica en el mercado laboral y la productividad de un país que tiene toda la infraestructura necesaria para liderar cambios tecnológicos.

Sin embargo los ciudadanos no tenemos nada que agradecer cuando de innovación se trata: los organizadores nos engañaron al prometer que este tema estaría presente en sus preguntas. En paralelo, ninguno de los siete candidatos presidenciales que participaron del encuentro hizo algo por desarrollar alguna idea o propuesta centrada en innovación.

De hecho, si revisan los programas de gobierno de los ocho candidatos que están a libre disposición de quien los quiera leer gracias a internet, la “innovación”, cuando aparece, lo hace tímidamente y sin propuestas concretas.

Un ninguneo que debe preocuparnos profundamente de cara a la decisión de quienes gobernarán el país durante los próximos 4 años: sin innovación no hay futuro para Chile.

Las opiniones expresadas aquí no son responsabilidad de Publimetro