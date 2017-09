Bachelet en la ONU: se ganó el amor de Noruega con palabras que hicieron renunciar a Valdés

Pese a que hablar de océanos podría no ser materia de controversias, Michelle Bachelet sí agitó aguas en su presentación en el evento "The Oceans: a wealth of opportunities" (Los océanos: una riqueza de oportunidades). La instancia, que se desarrolló bajo el marco de la 72° sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, tenía como objetivo promover el cuidado de los mares pero sus palabras pudieron ser leídas como un recordatorio al episodio que generó la salida del ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, además del titular de Economía, Luis Felipe Céspedes.

En su presentación, la Jefa de Estado aseguró que "no es posible el crecimiento a largo plazo, ni habrá desarrollo real, sin una política ambiental activa", texto que se entiende como un respaldo a las políticas que buscan proteger el medio ambiente: lo mismo que la hizo desestimar el proyecto de la minera Dominga y que generó un encontrón con Valdés y que finalizó con la salida de este y de todo el equipo económico.

Protección a mares

Y aunque estas fueron las palabras que más eco pudieran haber causado a nivel nacional, Bachelet también se refirió a las políticas generales del país en materia de protección de océanos. Así, dijo que se sentía orgullosa de haber aumentado las Áreas Marinas Protegidas (PMA, por sus siglas en inglés) y precisó que "el tamaño de nuestra zona económica exclusiva protegida ha crecido de 4,3% a 46%".

Tras eso, mencionó algunas zonas que están bajo tutela, como algunos kilómetros en el archipiélago de Juan Fernández, dos zonas en la Cabo de Horno y Seno Almirantazgo, además de un área cercana a Isla de Pascua.

"Quisiera destacar que estamos trabajando en nuestra primera Política Nacional Oceánica para armonizar y dar coherencia a nuestra gobernanza oceánica", dijo para finalizar la Mandataria

Amor de Noruega

Sus palabras fueron bien celebradas por el Gobierno de Noruega, pues desde la cuenta de Twitter de la Misión en la ONU de ese país, le escribieron a la Mandataria para felicitarla.

"Gran discurso de apertura de Michelle Bachelet, gracias por su liderazgo para salvar nuestros océanos" fue uno de los comentarios y aunque no fueron todas las loas.

"Ustedes no necesitan ser un país grande para hacer lo que tengan que hacer para salvar nuestros océanos. Debemos tomar acciones ahora", se destacó también en esa cuenta.

Pdta. @mbachelet: "No es posible el crecimiento a largo plazo, ni habrá desarrollo real, sin una política ambiental activa" #BlueGrowth pic.twitter.com/wGjB6CKKV0 — Prensa Presidencia (@presidencia_cl) September 20, 2017