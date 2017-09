No peleen: Presidenta hizo un llamado a la paz a Venezuela y Corea ante la ONU

En su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet tuvo dos grandes aristas que abordar: una nacional, centrada en materias medioambientales y otra internacional, donde la clave fue el llamado a la paz. Y en esta última línea dijo nombres fuertes y claros: llamó a Venezuela y a Corea del Norte a resolver sus problemas conversando.

"No puedo dejar de mencionar la situación de crisis que está atravesando un país hermano como es Venezuela", dijo la Presidenta en relación a la tensión política que vive el país de Nicolás Mauro.

Agregó que "Chile, en conjunto con 11 países de la región ha hecho un llamado al diálogo creíble entre el gobierno y la oposición, y estamos dispuestos a jugar el rol que los venezolanos estimen conveniente, todo con el fin de obtener resultados concretos y restaurar plenamente la democracia en ese querido país".

Asimismo, sobre el país que lidera Kim Jong-un dijo que "como lo hemos señalado públicamente, esperamos que la República Popular Democrática de Corea cese las pruebas nucleares, cumpla con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, contribuya a garantizar la estabilidad duradera en el noreste de Asia y se allane a resolver la situación a través de canales pacíficos, diplomáticos y políticos".

Medición del desarrollo

Y aunque no era precisamente de una arista bélica, Bachelet también quiso abordar otra materia que contribuye a la paz y tranquilidad de los pueblos: el desarrollo. En ese sentido, dijo que no le parece que los índices se construyan sólo considerando el ingreso per cápita como única medida. Por lo mismo, pidió al mismo Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hacer una revisión sobre cómo se está definiendo qué tan desarrollado es un país o no.

"Chile, en conjunto con países de la región, ha levantado la voz y solicitado que se inicie un diálogo serio sobre la incorporación de criterios multidimensionales para definir desarrollo", declaró la Jefa de Estado.

Tras terminar esta ceremonia, la Mandataria tiene planeado asistir al Foro de Oportunidades de Inversión de la Alianza del Pacífico, donde compartirá con líderes de Colombia, Perú y México.