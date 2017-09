Empresas chilenas participan en la mayor feria de videojuegos de Asia

En la capital de Japón se inició este jueves la XXI edición de la Tokyo Game Show, considerada la feria más importante de videojuegos de Asia y una de las mayores en el mundo.

En esta ocasión se espera que unos 1.930 expositores presenten más de mil títulos para diversas consolas y dispositivos, dentro de los cuales se encontrarán representantes de doce empresas chilenas que, con apoyo de ProChile, asisten por tercera vez consecutiva a este encuentro que se extenderá hasta el próximo domingo 24.

Se trata de Octeto Studios, Battlemango, Bekho Team, AOne Games, Inside VR, Niebla Games, IguanaBee, In Vitro Games, InnerChild, Micropsia Games, Bitplay y Comercial Leo del Sol.

Todas ellas mostrarán sus productos y a la vez podrán conocer las últimas tendencias y lo que están demandando los mercados asiáticos.

“Al asistir continuamente a la Tokyo Game Show nuestras empresas pueden cultivar vínculos comerciales con representantes de la industria de videojuegos de distintas partes del mundo, pero a la vez interiorizarse sobre cómo funcionan los mercados asiáticos”, aseguró Fanny González, encargada de la internacionalización del sector Videojuegos en ProChile.

La representante de la institución agregó que por esta misma razón el mes pasado se apoyó, por segundo año consecutivo, la participación de dieciséis empresas en el área de negocios de la Gamescom, la feria más importante de videojuegos de Europa, y una misión comercial a Polonia, un mercado de creciente importancia para la industria nacional, cuyas ventas el año pasado superaron los US$ 12,5 millones, de acuerdo a la Asociación Chilena de Empresas Desarrolladoras de Videojuegos (VG Chile).

En la feria europea participaron empresas que hoy están en Tokyo, tales como In Vitro Games, que lanzó en Steam y PS4 su juego "Defenders of Ekron"; AOne Games, que exhibió su proyecto "Omen of Sorrow" en busca de fidelizar a su público y asegurar la distribución de unidades físicas del videojuego, cuyo lanzamiento está planificado para el primer semestre del próximo año; y Micropsia Games, que mostró los últimos avances de "The Watchmaker".