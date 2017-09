Karen Doggenweiler se une a la candidatura de ME-O y se retira de TVN por tres meses sin goce de sueldo

A dos meses de las elecciones los candidatos empiezan a quemar sus últimos cartuchos para captar el votos de los indecisos. Marco Enríquez-Ominami quiere salir de los 2 punto que ha marcado en las encuestas. Para esto sumó a la periodista Karen Doggenweiler, su esposa, a la campaña presidencial.

La pareja visitó durante el jueves el Hospital San José en la comuna de independencia, lugar donde informaron a la prensa de la decisión. La animadora de TVN tuvo que pedir a los jefes de la estación nacional salir desligarse durante tres meses de sus actividades regulares.

La visita al recinto hospitalario marcó el debut de la periodista en la campaña presidencial del ex parlamentario que intentará por tercera vez llegar a La Moneda.

Al respecto, la ex animadora del matinal del TVN – quien no cobrará su millonario sueldo en la estación televisiva- indicó que “es una alegría inmensa sumarme a la candidatura de Marco, para trabajar por este Chile que queremos para los libres. Al Chile real lo he recorrido varias veces por distintos motivos. Quiero invitarlos a darse cuenta de que hemos recibido ataques, que nos han copiado las ideas, pero estamos acá para decir que nos ayuden a difundir el cariño de la gente”.

Respecto a la baja adhesión que suma M-EO en las encuestas, en donde apenas alcanza el 2% de la intención de voto, la periodista indicó que “todos sabemos que los encuestadores han trabajado en algún momento para Sebastián Piñera. Esas encuestas son truchas, como también los informes en el parlamento e igual que tantas otras cosas que pasan en el Chile de hoy”.

En dicho contexto, Doggenweiler sostuvo que ella “no es un arma secreta” para subir la votación del ex diputado y afirmó que “dejará los pies en la calle para apoyar a Marco”.