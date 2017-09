¿Necesita ir al médico y no tiene dinero? Fundación ofrece consultas por solo $500

La Fundación Cerro Navia Joven hace un llamado a los santiaguinos a inscribirse en las atenciones médicas que ofrecen tratamientos en las especialidades de kinesiología, endocrinología, psicología y endocrinología, consultas a las que puede acceder por 500 pesos e incluso gratis, si el bolsillo no tiene para cubrir los gastos.

"Como fundación nuestra misión es dar respuesta a las necesidades más urgentes de la comunidad y sabemos que un tema altamente sensible son las atenciones de salud, sobre todo las especialidades para las que puede costar meses conseguir una hora en los centros de atención primaria", explica la directora Ejecutiva Niniza Krstulovic.

La trabajadora social y directora de esta fundación que lleva más de 23 años agrega que “lo que buscamos es ser una alternativa concreta para la población, donde la comunidad tenga acceso no sólo a atención, sino a un tratamiento digno, personalizado y completo, de acuerdo al presupuesto de cada uno”. Esta alternativa permite, no sólo un diagnóstico, sino también, la posibilidad de tener un tratamiento.

Kinesiología, Fonoaudiología, Psicología y Endocrinología son las áreas y especialidades en las que la fundación cuenta con profesionales de distintas Universidades con las cuales la fundación ha hecho alianza. Entre éstas se encuentran la Universidad Católica Raúl Silva Henríquez y el Instituto IP Chile cuyos profesionales titulados de sus carreras entregan atención en kinesiología y fonoaudiología respectivamente. En total, son 12 especialistas que se reparten entre cuatro centros comunitarios con los que cuenta la institución

Mercedes Guzmán es una de las pacientes que asiste a este programa. Hace tres meses le indicaron que debía comenzar un tratamiento kinesiológico para fortalecer el suelo pélvico “desde el primer día que llegué noté el compromiso y la entrega con que trabajan los profesionales. Me explicaron todo y me mostraron la implementación que tienen para el tratamiento” y agrega: “la atención es excelente y yo ya he empezado a ver los resultados. ¡Y por cada atención pago $500! Pero, lo más importante es que el trato con uno y la atención personalizada son impagables”.

Si bien la fundación está destinada atender a los habitantes de Cerro Navia, la organización recibe anualmente a más de 500 personas provenientes de comunas del sector norponiente de la capital, especialmente Renca, Pudahuel y Quinta Norma, pero "acá atendemos a quien lo necesite" precisan. Si bien se sugiere un aporte voluntario de $500, si las personas no pueden pagar también se les atiende de manera gratuita.

Otro ejemplo es el de Lucía Ortega, quien hace dos años le exigieron que su hijo Camilo tuviera de manera permanente un tratamiento fonoaudiológico para aceptarlo en un colegio, “llegué sola pidiendo ayuda en esto y ahí me comentaron de este servicio que para nosotros ha sido muy bueno. A mi hijo lo ha ayudado mucho y yo sé, que todo este trabajo, con un fonoaudiólogo particular me saldría entre 30 y 40 mil pesos la consulta”.

Desde Cerro Navia Joven explican que el dinero reunido es para costear los gastos e insumos que se utilizan en las consultas, por ejemplo tener estufas en inviernos, agua, café o lo necesario para la toma de glicemia.

"Actualmente tenemos horas disponibles para todas las especialidades. Las horas de espera en kinesiología se han terminado porque hemos dado de alta a pacientes. Además, en el área de psicología se incluyeron dos profesionales más en nuestro equipo, de ahí que hacemos este llamado", precisan.

Las atenciones son:

Kinesiólogos: Se tratan todo tipo de dolencias en adultos: lumbagos, tortícolis, esguinces o patologías más graves como procesos de recuperación por accidentes cerebrovasculares, artrosis, artritis o problemas propios del adulto mayor como pérdida del equilibrio, problemas de motricidad, dificultad para desplazarse, etc. En niños se da especial atención a quienes son derivados de servicios asistenciales por complicaciones respiratorias.

Fonoaudiólogo infantil: se trabajan todo tipo de problemas de lenguaje, dicción y de comunicación.

Psicóloga: terapias continuas para niños, jóvenes y adultos.

Médico Endoncrinólogo: Trata problemas de obesidad, tiroide y diabetes.

Para la toma de horas solo es necesario llamar al siguiente teléfono: 226691541