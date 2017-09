Bachelet se molestó por críticas a su futura labor en la ONU: "No se recibe ni un solo peso, es gratis"

"Aquellos que están hablando de contratos, de salarios, todo eso es falso" dijo la Presidenta Michelle Bachelet al referirse a su futura colaboración con la ONU. La semana pasada, el Secretario General, António Guterres, la llamó para formar parte de la Junta Asesora de Alto Nivel de Mediación una vez que termine su mandato y por eso, ahora, la Jefa de Estado aclaró que este no será un trabajo como tal, sino que solo una colaboración sin sueldo.

"Yo no vuelvo a Naciones Unidas: este no es un cargo, no tiene salario. Este es un grupo convocado, como se hace con muchas otras temáticas en que se convoca a un grupo de personas de distintos países para que, cuando el Secretario General tenga la necesidad de consultar algún tema, uno le da la opinión", aseguró Bachelet en un punto de prensa realizado en las dependencias de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

Habitualmente esto es vía mail, de forma telefónica o videoconferencia", explicó.

En ese sentido afirmó que "Naciones Unidas siempre ha funcionado con un staff, pero el resto pide a líderes mundiales o personas expertas que participan en paneles que habitualmente son no presenciales: se hacen por videoconferencias, de forma telefónica o e-mail o a uno le mandan documentos y uno escribe opiniones u observaciones".

"No se recibe ni un solo peso, es voluntario y es gratis", reiteró.

Críticas "mal intencionadas"

Cabe señalar que durante la jornada de este jueves, Bachelet se reunirá con Gutierres, en una bilateral donde, según la Presidenta, se abordarán temáticas que tienen que ver exclusivamente con el país y no con su futuro como colaboradora del organismo internacional.

Por eso, desestimó las críticas. "Hay desinformación, ignorancia sobre cómo funcionan los organismos internacionales, pero en otros casos no es ignorancia, es mala intención, es tratar de asegurar que uno anda metida en otras cosas y no está preocupada de ser Presidenta de la República", apuntó.

"Mi ocupación de aquí a marzo de 18 es ser Presidenta todos los días", sentenció en el punto de prensa.