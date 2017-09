Refugios reciben a damnificados en Dominicana tras el paso de Huracán María

Un total de 6567 personas trasladas a los albergues y 1286 viviendas afectadas es el balance preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia (CEO), que monitorea los estragos que ha causado el Huracán María, a su paso por la República Dominicana.

Dicha instancia de coordinación interministerial, declaró que 20 provincias están en "alerta roja", por lo que solicitan la colaboración de los dominicanos, a fin de que no se registren pérdidas humanas.

Hasta el jueves, hay una persona en condición de "desaparecida", al tratar de cruzar una quebrada en el sector La Cañada.

El CEO totalizó 7070 personas que fueron movilizadas a casas de familiares, por la peligrosidad que presentan sus viviendas.

Mientras tanto, equipos de rescate de Estados Unidos se encuentran ya en Puerto Rico para ayudar en las primeras labores de reconstrucción de la isla tras el devastador paso del huracán María, informó un portavoz de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead).

Nino Correa informó al diario El Nuevo Día que la función principal de los rescatistas llegados desde Florida, Virginia, Texas y California será "abrir las carreteras".

Puerto Rico recibió el embate del poderoso huracán María, que con vientos de 250 km/h, lluvias y marejadas causó devastación en la mayor parte de la isla, que hoy se encuentra con amplias zonas anegadas, sin suministro eléctrico y graves problemas de comunicaciones.

Según las autoridades, hasta ahora solo se ha contabilizado una persona muerte por los efectos del huracán, que ya bordeó la costa noreste de República Dominicana y ahora enfila hacia las islas Turcos y Caicos y las Bahamas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atendió a una petición del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, y aprobó la declaración de "desastre" para Puerto Rico.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Trump expresó el miércoles por la noche su apoyo al gobernador y a todos los habitantes de la isla. "Estamos con usted y con el pueblo de Puerto Rico. ¡Manténgase a salvo!", declaró el mandatario.

