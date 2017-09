El sencillo desayuno que le ofrecieron a la Presidenta en importante evento en la ONU

Un desayuno sencillo, pero completo. Eso fue lo que recibió la Presidenta Michelle Bachelet en el evento "Mujeres, niños y adolescentes: una llamada para la acción global de metas SDG3" que se realizó en dependencias de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

La merienda mañanera comenzó con la entrega de vasos de jugo, mezclados de fruta y panecillos dulces y salados con aspecto de rosquilla. Esa era la introducción pues mientras algunos engañaban al estómago con dátiles, otras autoridades comenzaron a realizar discursos frente a todos.

Ahora: Pdta @mbachelet participa en Desayuno de Alto Nivel "Women, Children and Adolescents: A Call for Global Action to Achieve SDG3" #UNGA pic.twitter.com/NTWtxG33sN

— Prensa Presidencia (@presidencia_cl) September 21, 2017