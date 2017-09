La defensa "feminista" de Bachelet en la ONU: no evalúen a las mujeres por su peso o su cartera

Un cargado acento hacia la defensa de género tuvo Michelle Bachelet en la entrevista que le hicieron en un Facebook Live organizado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. Pese a que le preguntaron sobre su futuro después del 11 de marzo, sobre clima y la situación política de Venezuela, la Mandataria destacó el rol de la mujer en el mundo.

“Yo creo que ser gobernante de un país en el mundo como está hoy es siempre difícil, para hombres y mujeres”, dijo la Presidenta cuando le preguntaron si era complicado para ella ser una Jefa de Estado considerando que ese rol en el resto del planeta lo ejercen más hombres.

"En el mundo creo que somos 18 (mujeres líderes de Estado), somos pocas. Efectivamente a las mujeres se les evalúa por cosas no sustantivas, desde opinar sobre cómo andan vestidas, el peso que tienen, el tamaño de las carteras. Había primeras ministras que me contaban que a veces las evaluaban o criticaban por eso. Gestos que pueden ser de humanidad en un hombre, considerado muy sensible, en una mujer la gente le da una lectura de debilidad",criticó la Mandataria.

Agregó además que pese a que los tiempos han permitido un mayor avance en materia de género "la cancha no está totalmente plana".

"En mi país la diferencia de antes es que hombres me decían 'yo no voy a votar por usted, porque usted es mujer', pero mi mujer sí. Lo que ha cambiado es que la gente puede seguirlo pensando pero no lo van a decir en voz alta.

Lo más importante que las personas tomen la decisión que quieren: si la función público", comentó además Bachelet.

"Las mujeres podemos"

En ese sentido, quiso darle un mensaje a las representantes del género femenino en todo el planeta. "Las mujeres podemos, si eso es lo que ellas quieren que le echen para adelante, que se formen, que trabajen, que estudien y que trabajen honestamente con convicción", recomendó.

Finalmente, ante la pregunta si fue para ella más complicado ser Mandataria o titular de la cartera de Defensa siendo mujer, indicó que "Presidenta mujer, porque ministra de Defensa yo había estudiado los temas".