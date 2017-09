¿Por qué la empresa tenía tanto dinero en sus bóvedas? Aparecen más detalles del nuevo “robo del siglo”

El fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper, sostuvo luego de una reunión con el OS-9 de Carabineros manifestó que aunque es temprano hablar de “errores” en la seguridad del recinto, afirmó que hubo una “desprolijidad” de la empresa afectada.

El persecutor también aclaró que los dos vigilantes privados involucrados en el atraco fueron interrogados en calidad de víctimas, poniendo énfasis en que se está comenzando la investigación para determinar su posible responsabilidad en los hechos.

Por otro lado, nueva pista clave fue encontrada: un plano que exhibía el interior de las instalaciones.

El papel, que sirve de pista fundamental para demostrar que los sujetos tenían en su poder información privilegiada, fue encontrado por Carabineros en el exterior de la empresa horas después del robo.

Aún son diversos los cuestionamientos han surgido luego que la medianoche del lunes 18 de septiembre se registrara el robo más grande de la historia delictiva chilena: $15.800 millones fueron sustraídos de las bóvedas de la empresa de transporte de valores Esertval.

Una de ellas es por qué la empresa almacenaba aquella cifra en las bóvedas si es una empresa de transporte de valores, respecto a esto el director de la Fundación Ciudadano Seguro, David Razowski, establece que “Todas las empresas de transporte de valores guardan dinero que luego van traspasando a sucursales bancarias, cajeras automáticos y diferentes entidades. Es la empresa de transporte la que desde sus bóvedas provee ese dinero, no es que lo vaya a buscar al banco. Entonces, es dinero que va circulando entre los bancos a la empresa de transporte y luego a los clientes”.

En Chile desde 2014 la normativa establecida por la Subsecretaría del Interior exige que las empresas instalen una serie las empresas deberán instalar una serie de dispositivos electrónicos en las bóvedas tales como sensores de alarma; controles de acceso; cerraduras electrónicas con retardo y bloqueo horario; pulsadores de asalto conectados al sistema ALPHA 2 de Carabineros, entre otros.

Respecto a las fallas en el sistema que conecta a Carabineros con la empresa, el director de la Fundación Ciudadano Seguro argumenta que aunque los ladrones hayan cortado la fibra óptica, “una empresa como esta tiene que tener sistemas de respaldo, sobre todo si está conectado a Alpha 2. Aquí faltó inversión en seguridad y eso sí es grave”.

Además, según el especialista, “desgraciadamente estamos mal acostumbrados a que reaccionamos y no prevenimos. Acá la normativa les exige tener un mínimo de sistema de seguridad pero las empresas no van más allá de lo que exige la ley, lo cual es grave, porque el delincuente analiza estas falencias, no es posible que los autores del robo se hayan llevado las cámaras”.

“Romper los protocolos es grave porque todas estas empresas estratégicas tienen que entregarle al OS-10 y al Ministerio del Interior los protocolos de seguridad que tienen, incluso esta situación fue el detonador de por qué y cómo se robó en esta empresa. Ya es sabido que en reiteradas ocasiones los turnos de noche salían a comprar distintas cosas como alimentación, bebidas o cigarros, y ahí obviamente el delincuente ve las falencias y las aprovecha”, advierte Razowski en relación a las responsabilidades de ambas guardias, quienes además, no portaban las credenciales correspondientes.

Ante la duda si es posible que los delincuentes hayan recibido ayuda desde el interior de la empresa, el experto en seguridad argumenta que “No es descartable, incluso a nivel internacional los autores de este tipo de robos generalmente tienen información que viene desde el interior”.