Ley de modelos saludables: ¿Está preparado Chile para una norma de este tipo?

La anorexia, la bulimia y el modelaje no debieran ir de la mano. Esta actividad profesional ha sido cuestionada por su relación con la delgadez. Por esto, Francia dio un paso importante este año: creó una ley que le exige a las modelos un certificado médico.

Esto, para asegurarse que no estén demasiado delgadas o que dicha condición arriesgue su salud. Si el médico establece que los modelos (mujeres u hombres) no tienen un peso acorde a su "Índice de Masa Corporal" (IMC), no podrán subir a las pasarelas francesas.

Los empleadores (revistas de moda o agencias) que no respeten la ley podrán ser condenados. A penas de hasta seis meses de prisión y también se exponen a multas de 75.000 euros (cerca de 56 millones de pesos). ¿Podría aplicarse una norma de este tipo en Chile?

La realidad chilena

Conversamos con Bernardita Cruz una joven modelo de talla 42-44 (la más común en Chile). Ella es catalogada como "modelo XL". Y también con Mónica Maureira, académica de la Universidad Diego Portales y coordinadora del "Observatorio de Género y Equidad".

Ella es Bernardita Cruz. Como modelo"Plus Size" ha sido rostro en varias campañas. / Publimetro - Gabriel Molina

"Cuando postulas para ser rostro de una campaña y te rechazan porque no cumples con el estándar, es fuerte", nos cuenta Bernardita. La joven no siempre trabajó desde la categoría XL. Empezó como modelo convencional a los 15 años, con una talla 38. Midiendo 1.70 m, puso en riesgo su salud.

Políticas sobre modelaje

Sobre la posibilidad de replicar la ley francesa en Chile, la académica de la UDP, Mónica Maureria señaló que "es una buena práctica". "No obstante, nos hemos dado cuenta que esta discusión en el país está bastante rezagada", agregó.

"Estamos siguiendo precisamente un modelo de belleza europeo, donde las mujeres se muestran muy delgadas. Es poco sano y nos pone en un estándar de belleza que no necesariamente tenemos que compartir" continúa Mónica.

De hecho, en Chile la talla más común es la que tiene Bernardita (42-44). "En la vida real", esa talla corresponde a talla M o L (dependiendo la marca de la prenda). Sin embargo, en la industria del modelaje, eso es ropa para una modelo XL, "Curvy" o "Plus Size".

Publicidad violenta

La coordinadora de comunicaciones del "Observatorio de género y equidad", Mónica Maureira. / Captura

Al observar la publicidad de la industria de la ropa, se observan rostros y cuerpos "perfectos". Esto, según un modelo que se ha impuesto: pieles lisas, cuerpos delgados y apretados. Le preguntamos a Mónica como representante del "Observatorio de Género y Equidad" si considera que la publicidad en Chile violenta a la mujer. Su respuesta fue inmediata: "Si, la violenta. Absolutamente."

Ambas entrevistadas coincidieron en que es necesario abrir este debate. "Ahora, claramente hay que presionar un poco más a las entidades públicas. Y usar los espacios para incidir un poco más, para que este tema sea parte de sus agendas", agrega Mónica Maureira.

Los números

Cabe destacar que en Francia, país pionero con una ley de salud para modelos, hay 600.000 jóvenes con trastornos alimenticios. Y 40.000 de ellos sufren anorexia. Esto ubica a la enfermedad como la segunda causa de mortalidad entre las personas de 15 a 24 años.

En Chile no contamos con cifras actualizadas sobre esta realidad. El último análisis (Colegio Médico, 2011), señalaba que 500.000 jóvenes de entre 14 y 30 años sufrían anorexia y/o bulimia, con un 20% de mortandad y sin considerar otros trastornos alimenticios.

Por otra parte, el último informe del Minsal sobre esto (2007), indicaba una tendencia al alza. Desde el año 2005 al 2007 estos trastornos pasaron de un 97% y a un 115% en el rango etario de 10 a 19 años.

Se desconoce la cifra al 2017.

A continuación, te dejamos parte de la entrevista realizada por nuestra periodista Consuelo Rehbein, a Bernardita Cruz y Mónica Maureira, en las oficinas de Publimetro Chile: