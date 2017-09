Pareja de Ignacio Lastra: "Esa noche si tuvimos una pelea antes del accidente"

Julia Fernández, pareja de Ignacio Lastra y quien acompañaba al chico reality en el auto durante el accidente, re apareció en televisión para contar su experiencia del choque que dejó el vehículo en llamas. Durante la entrevista la joven se mostró visiblemente afectada y en más de una oportunidad las lágrimas se tomaron el espacio televisivo.

La modelo recuerda que el auto giró muchas veces y su cuerpo se puso rígido lo que le ocasionó el quiebre de su clavícula. Después cuando pudo reacciones "vi mucho fuego a mi al rededor y una voz que me decía sal del auto, sal del auto". La voz era de Ignacio Lastra, al que catalogó de "héroe" por ayudarla a escapar del fuego.

La joven confirmó la versión de la pelea que habían tenido esa noche "Si, tuvimos una pelea muy tonta por un evento que un manager me invitó a hacer, subimos el auto y nos quedamos en silencio pero nunca gritamos dentro del auto como se decía por ahí". Sin embargo, ante las preguntas de Julio César y Fran García-Huidobro, la modelo les dijo que no hablaría de su relación amorosa en televisión.

En el panel de Primer Plano se encontraba Emmanuel Soto y Fabián Pinilla, quienes socorrieron a Julia e Ignacio mientras el auto ardía. A ellos les dio las gracias y recordó que "yo sabía que había una pareja que me ayudo pero no recuerdo esa parte. Sólo escuchaba voces que me decían que tirara al piso, no me acuerdo de sus caras pero si la voz de Fabián que me decía que ya habían sacado al Nacho".

Julia Fernández se mostró profundamente afectada y contó que todas las noches la imagen se repite en su cabeza "todas ls noches en mi cabeza pasa la película de cómo pude haber cambiado todo, de cómo pude haber ayudado a Ignacio", cerró entre lagrimas.

El momento más emotivo de la noche fue cuando una tercera persona que rescató a Lastra llamó al programa. Francisco Pacheco, quien tenía conocimientos de primeros auxilios, fue el primero en ayudar al chico reality y lo atendió en un primer momento. Él anónimo héroe contó que mantiene contacto con la familia del joven y que lo visita en la cínica una vez a la semana.