Confusam alerta al Gobierno sobre negociaciones "a pie forzado" respecto a ajuste salarial

La Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) lanzó una advertencia al Gobierno, en particular al ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, para que se sienten con el gremio en la mesa de negociaciones a fin de "salir del retraso" existente en el inicio de las negociaciones en pro de las mejoras salariales a sus agremiados.

Esteban Maturana Doña, médico y presidente de la organización, aseguró que existe preocupación en la base trabajadora y espera que el Gobierno tome debida nota de las peticiones de la organización que agrupa a 300 asociaciones de salud en todo Chile.

"Termina en pocos días el mes de Septiembre del año en curso y con él, el tercer trimestre del año sin que hasta la fecha de la presente tengamos señal alguna de parte del Gobierno sobre el inicio de las negociaciones para definir con las organizaciones integrantes de la Mesa del Sector Público, el Reajuste Salarial y otros beneficios para las y los más de 400.000 trabajadores de la administración central y descentralizada del Estado", asegura Confusam en un comunicado enviado a Publimetro.

"Lo complejo de esta situación queda definido dada la obligación del Gobierno y del Congreso de tramitar el proyecto de ley de presupuestos para el año 2018, además de otras normas legales que para el Ejecutivo revisten prioridad en su último año de ejercicio a cargo de la administración pública, sumándose a ello el que estamos como país ad portas de un proceso eleccionario que además de elegir a quien deberá asumir la Presidencia de la República a contar de Marzo de 2018, se elegirán parlamentarios en ambas cámaras", reiteró la agrupación de trabajadores.

"Consideramos del todo irresponsable que a pesar de nuestros reiterados llamados a fijar fecha para inicio de negociaciones desde los primeros meses del año, ellos no hayan logrado su objetivo, logrando el Gobierno postergar nuevamente el proceso hasta el último trimestre del año dando paso a una negociación a pie forzado. Es del todo cierto que la principal responsabilidad en que las negociaciones aún no se inicien corresponde al Ejecutivo, sin embargo, no podemos dejar de expresar nuestra convicción respecto de que la Mesa del Sector Público debe también asumir una cuota de responsabilidad al no haber llevado a cabo todas las acciones de presión posibles para forzar a las autoridades a sentarse a la mesa de negociaciones, situación que es posible explicarse tanto por la existencia de procesos de negociación paralelos que inciden en las prioridades de algún gremio, como por la obvia dificultad de más de algún dirigente de separar sus lealtades militantes partidarias, respecto de su base sindical, tema que por cierto no constituye novedad en el sindicalismo chileno que aún no logra del todo asumir la autonomía sindical como un valor superior", precisó el organismo gremial.

"Ellos quieren seguir siendo gobierno, y nosotros tenemos la fuerza de los votos. Creo que lo más sano es negociar", dijo Maturana a Publimetro.