J.A Kast asegura que si fuese presidente "decretaría la ayuda de la FF.AA en La Araucanía"

El candidato presidencial independiente José Antonio Kast celebró la detención de Héctor Llaitul Carrillanca por los hechos de violencia en La Araucanía, pero insistió en que en esa región “no hay estado de Derecho".

Kast abordó este tema en el programa Estado Nacional, de TVN, donde también entregó detalles de su postura política en vísperas de una nueva elección presidencial en Chile.

En referencia a La Araucanía, Kast enfatizó que en la zona de conflicto mapuche "no hay Estado de Derecho porque en el territorio rural la gente no puede dormir tranquila y ni siquiera puede ser censada", el candidato añadió que "me alegro que hayan tomado detenidos a estos terroristas vinculados en la quema de iglesias y camiones”, concluyó.

De este modo, Kast expresó que "respaldo el Estado de Derecho y la acción de Carabineros en la zona".

El candidato independiente también afirmó que "si fuera presidente decretaría la ayuda de FF.AA. en La Araucanía a fin de terminar con los actos terroristas”.

Cerró el tema recalcando que "la única solución de fondo sería que dos candidatos de derecha pasaran a segunda vuelta" y que "no existe la idea de la reivindicación del pueblo mapuche ya que Chile es uno solo, con una sola bandera”.

En el aspecto político, José Antonio Kast valoró que el Gobierno hoy no esté dispuesto a dialogar con los comuneros en huelga de hambre, sin embargo su postura se distancia bastante del mandato de Michelle Bachelet.

Por otra parte, instó a Sebastián Piñera a asistir a los debates y formar parte de la conversación sobre la contingencia nacional donde él también pretende estar presente. Explicó que así "dejarían en evidencia lo malo que es este Gobierno”.

Finalmente, las propuestas de Kast se basan en "instalar un Gobierno austero sin condolencias a los "terroristas de La Araucanía", además reconoció que su programa suma "la obligatoriedad del voto, no subir los impuestos, el fin de Transantiago, mejoras sustanciales en medicina y salud y resguardar los fondos públicos".