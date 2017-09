Puerto Rico golpeado por el huracán María suma 16 víctimas fatales y 20 mil en listas de espera por cada aerolínea

Las condiciones de vida en Puerto Rico, devastado por el huracán María, empeoran cada día, con habitantes cansados y desconcertados que hacían filas este domingo para comprar los escasos víveres y combustible, en medio de cortes de energía y con un pobre servicio telefónico.

El huracán María golpeó este territorio estadounidense el miércoles como una tormenta de categoría 4 en la escala de 5 de Saffir-Simpson, durante su paso mortal y arrasador por el Caribe. Se le responsabiliza por 16 víctimas fatales en Puerto Rico.

El servicio de telefonía celular es irregular y hasta los hoteles se están quedando sin combustible para sus generadores. El gerente general del hotel Marriott en la capital, San Juan, dijo a sus huéspedes que si para el domingo en la noche no encontraban combustible, todo el edificio será evacuado.

Agustín Arellano, gerente de la empresa Aerostar Holdings, que opera el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico, indicó que esperan duplicar los vuelos para el día de mañana y que miles de personas permanecen en diversas filas de espera.

Este agregó que el centro del control de San Juan no tiene comunicación, por lo que se ha reducido el número de operaciones, a fin de evitar "un problema de seguridad en el aire".

En conferencia de prensa, se expuso que a pesar de los daños por el huracán el aeropuerto está capacitado para 20 a 30 vuelos por día. Actualmente salen dos vuelos por aerolínea. Arellano expuso que esperan tener un mejor flujo de vuelos en las próximas dos semanas.

De igual forma, el gerente de Aerostar comentó que tienen un restaurante que opera las 24 horas y una tienda de conveniencia para los pasajeros.

Arellano manifestó que cada aerolínea tiene listas de esperas de 20 mil personas, por lo que tardarían cinco días en despejar dicha lista.

También declaró que los vuelos internacionales que podrían comenzar a partir del miércoles iniciar vuelos serían de las aerolíneaas Avianca, Volaris, Copa Airlines e Iberia.

De hecho, este fin de semana Publimetro Puerto Rico recibió la denuncia de una boricua en Estados Unidos con familiares que esta mañana intentaban salir de la Isla.

Me llamó mi prima a las 5 am de Puerto Rico. Tienen a las personas hacinadas en el aeropuerto sin poder salir. Dice que hay niños y ancianos que necesitan asistencia médica. Los están amenazando con la Policía por el toque de queda y están a punto de un motín. Me indicó que solo salen dos o tres vuelos y que ellos están allí porque las aerolíneas les indicaron que tenían que ir viernes. No tienen comida, ni agua”, lee la denuncia que llegó a Publimetro Puerto Rico.