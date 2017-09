Mineduc pedirá informes a Universidad del Pacífico por “situación inmanejable” del plantel

Luego que el presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Alfonso Muga, explicara que le preocupaba la “situación inmanejable” que vive la Universidad del Pacífico a raíz de la compleja situación financiera que cruza la U. Iberoamericana, el Ministerio de Educación afirmó que pedirá informes a la casa de estudios dirigida por Gilberto Zárate.

La jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, afirmó que “como Mineduc vamos a solicitarle a las autoridades de la universidad en la lógica de informes preliminares para tener los antecedentes e información necesaria para evaluarla y sobre esa base ver si amerita o no que se inicie una investigación”.

Sin embargo, la directora de la Divesup enfatizó que “Hasta el momento no tenemos antecedentes de reclamos de estudiantes o de académicos que den cuenta de alguna situación irregular o conflictiva en la Universidad del Pacífico.

“Sí recibimos un oficio de la propia CNA que nos informó que se había expirado la acreditación de la universidad y que estaba retrasada, por tanto, en su reacreditación”, la cual expiró el pasado 25 de marzo, agregó Contreras.

La alerta emitida por Muga se debe a la misma información que entregó la universidad, la cual desmentía versiones sobre una posible venta del plantel.

“Creemos que en este minuto el Ministerio de Educación con los antecedentes que tiene no tendría condiciones para abrir una investigación, pero sí para pedir a la universidad que de cuenta de su situación financiera”, sentenció la jefa de la Divesup.

Universidad Iberoamericana

Hoy el Ministerio junto a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana tendrán una reunión "para que los estudiantes nos informen desde su perspectiva lo que sucede y para darle las opciones que ellos tienen en el mediano plazo para trasladarse o buscar otra alternativa", sostuvo Contreras.

Esta reunión se realizará luego que la universidad comenzara su segundo semestre el pasado 12 de septiembre en algunas facultades, mientras que otras, como por ejemplo las ligadas a la salud, aún no pueden iniciar sus clases debido a la deuda que mantiene el plantel con los docentes y funcionarios.

Si este lunes no iniciaran las clases de la segunda parte del año académico en aquellas facultades que aún restan, los estudiantes no tendrían que pagar por lo cual no habría un daño patrimonial directo para el estudiante.