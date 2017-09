Buen "hablamiento": Colegio del "Zafrada" obtiene máximo puntaje en Simce de Escritura 2016

Luego del terremoto y tsunami que se afectó a la zona centro-sur del país en 2010, un niño se veía afligido en la televisión porque su familia y sus amigos habían perdido todo y su colegio ya no existía. Víctor Díaz, más conocido como el Zafrada, mostraba ante las cámaras lo que era el baño y las salas de su entonces escuela de básica. La misma que en 2013 se volvió a levantar y que hoy da cátedra por el buen rendimiento de sus estudiantes en la prueba Simce de Escritura 2016.

Hoy, el colegio Dr. Manuel Avilés fue reconocido por ser uno de los establecimientos que obtuvo el máximo puntaje en el Simce de Escritura 2016 con 65 puntos, superando en 12 puntos al promedio de su región (Maule).

Las claves del éxito para el buen resultado en el Simce de Escritura

Respecto a este logro, la directora del establecimiento de Iloca, Mirta Rojas Canto, afirma a Publimetro que la clave del éxito está en "el foco que le dimos a la lectura, hemos implementando una biblioteca motivadora con colores vistosos para atraer a los niños a la lectura. Poner el foco no en la obligación, sino que ellos eligen lo que quieren leer. Eso es fundamental".

Por otro lado, según la directora del establecimiento, "las evaluaciones tienen que ser respecto de lo que leen. Nos han dado resultado las lecturas compartidas de 15 minutos diarios, donde los niños si quieren traen un cómic, una revista, noticia o cuento. Mientras más leo, más mi imaginación se desarrolla y más sé la conformación de los textos. En ese sentido, lo importante es fomentar la lectura, para que su vez ellos desarrollen el análisis, la creatividad y la argumentación para escribir".

Las prácticas del colegio

Florencia es estudiante de quinto básico del colegio y para ella "escribir sirve mucho. Si uno no supiera escribir uno no podría, por ejemplo, escribir cartas a alguien que está muy lejos o no podría entretenerse ni en el teléfono ni en el computador, porque como que todo está de la mano con escribir".

Respecto a ello, el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad- institución que dio a conocer hoy los resultados- Carlos Henríquez, afirma que "en Chile y en el mundo se escribe más que nunca antes en la historia de la humanidad, y aunque estas cifras son impresionantes, la importancia de la escritura no radica solo en la cantidad de información producida, sino en cómo ayuda el desarrollo del pensamiento, a comunicarnos diariamente y también a quedarnos en la historia".

Vulnerabilidad y Educación rural

El colegio cuenta actualmente con una matrícula de 196 estudiantes de prekinder a octavo básico, y según nos cuenta Rojas, una de las técnicas que se utilizan en el aula en los diversos niveles es que "hacemos que los niños escriban textos, construyan poemas de acuerdo a la estructura que corresponde".

El colegio no sólo fue fuertemente afectado por la catástrofe natural de 2010, sino que también tiene un 82% de vulnerabilidad. Sus estudiantes son mayoritariamente hijos de pescadores, pero "hemos instaurado respeto en la sala de clases, cuando hay problemas de violencia el colegio media y fomentamos el autocontrol. Los chicos se han enfrentado a instancias de violencia como el mismo terremoto, el tsunami, la vulnerabilidad de sus familias, pero acá les ofrecemos otro espacio", explica Mirta.

Este resultado se enmarca en los buenas noticias que presentan estos resultados en relación a la educación rural, ya que en los sectores más vulnerables, son los establecimientos ubicados en zonas rurales los que logran mejores resultados de igual condición socioeconómica de sectores urbanos.