DC incluyó a ex Presidente Eduardo Frei Montalva en placa que recuerda a ejecutados políticos

"Ejecutado político". La frase colocada al lado del nombre del ex presidente Eduardo Frei Montalva, quien murió en 1982, expresa la convicción reafirmada esta noche por su partido, la DC. Para esa colectividad, el ex gobernante fue asesinado durante la dictadura.

Una placa que rinde homenaje a las víctimas del régimen militar fue reinstalada en la sede del falangismo. En el recinto, situado en Alameda, se congregaron dirigentes y militantes.

El nombre de Frei figura junto a militantes DC que fueron ejecutados o se cuentan entre los detenidos desaparecidos tras el golpe de 1973.

Aquellos que saben la verdad no pueden tener privilegios ni cárceles especiales"

"El simbolismo de esta actividad es que hemos incorporado la figura del Presidente Eduardo Frei como una víctima de la DC. Murió durante la dictadura, a juzgar por la investigación del magistrado Alejandro Madrid", afirmó el timonel falangista, Matías Walker.

Durante la ceremonia, a la que asistieron dirigentes y militantes, habló Carmen Frei, hija del ex gobernante. "El perdón no se puede dar sin saber la verdad primero", declaró. "Aquellos que saben la verdad no pueden tener privilegios ni cárceles especiales", añadió. Con ello aludió al debate sobre el posible cierre del penal de Punta Peuco, que podría concretar el actual Gobierno.

La Presidenta Michelle Bachelet había sido invitada al acto. Se excusó de asistir, pero envió una carta en la que reconoció el valor de "mantener la memoria histórica" en Chile.

También estuvo presente en la ceremonia la abanderada DC a La Moneda, Carolina Goic.

Seis procesamientos por caso Frei

El ministro Madrid, quien pesquisa las causas del deceso de Frei, dictó acusación en agosto pasado contra seis posibles implicados. Ellos fueron Patricio Silva Garín, Raúl Lillo y Luis Becerra Arancibia. Se suman los médicos Pedro Valdivia, Helman Rosenberg y Sergio González.

El 21 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso y confirmó el procesamiento de Lillo.